SALĂ NOUĂ DE SPORT la un liceu din Râmnic



Primarul Mircia Gutău a inaugurat luni, 14 septembrie 2020, noua sală de sport a Liceului Sanitar „Antim Ivireanul”, realizată prin Compania Naţională de Investiţii. Noua structură şcolară, una modernă şi elegantă, are o tribună generoasă, de 102 locuri, un teren multifuncţional (baschet, tenis, volei) de 754 mp, precum şi zone anexe foarte necesare (un spaţiu de primire, un cabinet medical de prim-ajutor, vestiare pentru profesori, elevi şi eleve, un oficiu, grupuri sanitare, centrală termică etc.). Edilul-şef s-a arătat încântat de calitatea lucrărilor executate şi de faptul că cei peste 1.000 de elevi ai prestigiosului liceu din nordul oraşului au acum un spaţiu adecvat în care să-şi desfăşoare pregătirea fizică, incomparabil mai bun față de cele două săli de curs de câţiva zeci de metri pătraţi în care se derulau orele de sport până acum. Investiţia a fost demarată la începutul lunii martie a anului trecut, iar bugetul local a fost angajat doar pentru lucrările de utilităţi şi sistematizare verticală, care au însumat 765.000 lei.

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea are în derulare şi alte investiţii prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Ne referim aici la o bază sportivă la Goranu şi un bazin acoperit de înot şcolar în Ostroveni (proiecte deja aprobate), extinderea şi modernizarea Sălii Sporturilor „Traian” şi un bazin de înot şcolar în zona nord (proiecte aflate pe lista de aşteptare).

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea