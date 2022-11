Email the Author

Apavil SA, prin Serviciul Control Clienţi, a desfășurat și în luna octombrie 2022 acțiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine), a utilizatorilor cu racorduri de canalizare nedeclarate, a utilizatorilor cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, de verificare a integrităţii sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi a etanşeităţii legăturilor, pentru eliminarea pierderilor din reţea etc. În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 1-31 octombrie 2022, efectuate în municipiul Râmnicu Vâlcea, Mihăești și Sălătrucel au fost depistați: • 24 clienți cu racorduri de canalizare nedeclarate , care deversau în rețeaua publică de canalizare, fără a deține contract cu societatea pentru furnizarea acestui serviciu; • patru clienți cu branșamente clandestine (fără contracte). S-a luat măsura recuperării prejudiciului și intrării în legalitate. De asemenea, au fost efectuate trei debranșări pentru neplată (Râmnicu Vâlcea și Păușești-Otăsău).

