ROTARY CLUB COZIA împlinește 20 ani

Povestea celui de-al doilea club din județ a fost redată de Valentin Cismaru, cel care pus Vâlcea pe radarul Rotary International, dar și în paginile ziarului nostru

Se împlinesc două decenii de când al doilea om în cadrul Rotary International ajungea în județul nostru pentru chartarea celui de-al doilea club de rotarieni vâlceni. În primăvara 2002, Ed Futa, secretarul general, era prezent pentru apariția Rotary Club Cozia. Iată cum a fost oglindit acel moment istoric de către Valentin Cismaru, guvernatorul Districtului 2241, în cartea sa „Rotary – Istorii personale” apărută în 2019:

„Festivitatea de înmânare a Chartei clubului Cozia s-a făcut la Băile Olănești, în prezența onorantă a lui Ed Futa, Secretarul General venit în România ca reprezentant al RI la Conferința Districtuală de la Cluj. Împreună cu secretarul general am făcut câteva vizite la Sighișoara, Cluj, Sibiu. Vicarul Irineu Slătineanu, acum Mitropolit al Olteniei, ne-a fost ghidul desăvârșit la cel mai important monument arhitectural brâncovenesc, Mănăstirea Horezu, monument UNESCO. Al doilea club din județul nostru a apărut din dorința mea de a crea mai multe cluburi nu pentru că eram cumva nemulțumit de RC Râmnicu Vâlcea. Nici vorbă! Tot umblând peste tot, prin țară, mi-am zis la un moment dat: «De ce să nu mai fac încă unul și în Vâlcea?». Principalul meu motiv a fost de a dubla ca și în alte orașe, pentru că interesul celor din afară ar fi fost mult mai mare. (…)

Pentru Rotary Club Râmnicu Vâlcea – Cozia, am întocmit o listă cu membrii Camerei care erau în afara Rotary, am facut niște reuniuni destul de rapide și țintite, pentru că timpul era destul de presant, iar la sfârșitul lunii aprilie și la început de mai, lista trebuia să ajungă deja la Evanston. Ne trebuia o listă cu 25-30 membri care să știe despre de ce era vorba, plus 50 dolari taxa. Dar, mai ales, să știe și să înțeleagă perfect ce e Rotary.

Cel mai interesant a fost că, la finele mandatului meu de GFuvernator, a venit Ed Futa, trimis să vadă cum am rezolvat problemele. La fiecare conferință districtuală, vine un repezentant al RI. Norocul lor, al celor de la Cozia, a fost că Futa a venit după Conferința Districtuală, de la Cluj Napoca. Vizita la Conferința Districtuală de la Cluj și înainte, la Râmnicu Vâlcea, a Secretarului General RI Edwin Futa a fost astfel reflectată în presa locală, în paginile Curierului de Vâlcea:



„Secretarul general al Rotary Internaţional a fost în Vâlcea: România este specială prin oamenii săi, care au puterea să reconstruiască ţara

• A declarat Edwin H. Futa, care a „năşit” şi înfiinţarea clubului rotaryan Cozia

• Guvernatorul Districtului Rotary Romania&Republica Moldova, Valentin Cismaru, îndeplineşte „formula câştigătoare”

În ultimele zile, Edwin H. Futa, secretar general al Rotary Internaţional, s-a aflat în Vâlcea la iniţiativa Guvernatorului Districtului Rotary Romania&Republica Moldova – Valentin Cismaru. Edwin Futa conduce aparatul administrativ al Rotary International şi este al doilea om ca importanţă în ierarhia organizaţiei după preşedintele Richard King.

Se află pentru prima oară în România şi, după vizita de la Vâlcea, va participa la Conferinţa Districtuală Rotary care va avea loc la Cluj în zilele de 31 mai – 1 iunie. În drumul spre Cluj va mai vizita oraşele Sibiu şi Sighişoara. În Districtul Rotary 2241 (România şi Republica Moldova) sunt în acest moment 52 cluburi, cu o creştere semnificativă în acest an: practic – exceptând trei judeţe – în fiecare dintre judeţele ţării există cel puţin un Club Rotary. Secretarul general Futa a vizitat obiectivele culturale şi administrative ale judeţului Edwin H. Futa a dorit ca ,în perioada premergătoare conferinţei, să viziteze zona în care îşi desfăşoară activitatea cotidiană Guvernatorul Valentin Cismaru şi Rotary Club Rm. Vâlcea. Această vizită a început de duminică, 26 mai, şi se va încheia joi, 30 mai, şi vizează obiective culturale (Horezu şi Cozia), administrative (Prefectura şi Consiliul Judeţean), rotaryene.

Ieri la prânz, în sala Muzeului de Artă, a avut loc o conferinţă de presă a rotaryenilor, la care au participat Edwin Futa, Valentin Cismaru, Dan Dragomir (preşedintele în exerciţiu al Rotary Vâlcea), Alin Veţeleanu (preşedintele proaspăt – înfiinţatului club Rotary Cozia), Dan Tudor (membru marcant). Tirul întrebărilor presei a fost aţintit asupra secretarului general al Rotary Internaţional.





Presa – partener serios pentru rotaryeni

Încă de la început, Edwin Futa a dorit să „se pună” bine cu presa locală, transmiţându-ne cât de important este ca mesajele şi activităţile desfăşurate de diferite cluburi Rotary să fie dezvăluite prin intermediul ziarelor şi televiziunilor. Astfel, Futa a apreciat presa ca un partener foarte serios al organizaţiei din care face parte, spunând însă că acest lucru se-ntâmplă doar de puţin timp. „La început, din cluburile Rotary făceau parte avocaţi, medici, persoane a căror muncă în folosul comunităţii nu trebuie mediatizată. După ce am trăit şi o experienţă interesantă chiar la sediul din Chicago al Rotary Internaţional, unde nouă din zece oameni întrebaţi despre noi au spus că nu ştiu ce-nseamnă Rotary, am decis să avem relaţii publice serioase cu mass-media şi cu oamenii din jur.”

„Rotaţia de cadre” la un an – una din reţetele rotaryene

În continuare, al doilea om din fruntea Rotary Internaţional a explicat de ce se petrece, la fiecare an, „rotaţia de cadre” din organizaţie. „Vrem să pregătim, să antrenăm cât mai mulţi oameni de-ai noştri în spiritul conducerii, al liderului. De aceea, în fiecare an se schimbă oricine din funcţie, indiferent că este preşedintele cel mare sau un simplu secretar de organizaţie dintr-un oraş”, a declarat Futa. În plus, domnia-sa a spus că este binevenită existenţa mai multor cluburi Rotary într-un judeţ sau oraş, referindu-se la apariţia celui de-al doilea club în oraşul nostru. Guvernatorul districtual Valentin Cismaru a completat, afirmând că numai în Bucureşti, Iaşi, Ploieşti şi Cluj mai sunt mai multe cluburi de acest fel.

Cozia – un nou Club Rotary în Vâlcea

Noul club Rotary din Vâlcea a luat naştere odată cu primirea Chartei organizaţiei (datată pe 3 mai, dar înmânată preşedintelui Alin Veţeanu marţi-seară la petrecerea de la Olăneşti) din partea secretarului general Edwin Futa. Alin Veţeleanu, director financiar la SC Oltchim SA, ne-a prezentat câteva din punctele de început ale activităţii Clubului Rotary Cozia: „Ne vom întâlni în fiecare luni seară de la ora 20.00 pentru a pune la punct activitatea noastră. Vom lua know-how-ul de la ceilalţi rotaryieni din Vâlcea şi vom încerca să realizăm proiectele noastre. Trebuie să punctez două dintre acţiunile noastre, respectiv acordarea unor ajutoare în valoare de 500.000 lei pentru fiecare student provenit din Casa de copii Rm. Vâlcea şi sprijinirea organizării manifestării denumite Micul Gates”. Din acest al doilea club vâlcean fac parte o serie de personalităţi vâlcene, ceea ce ne face să credem în succesul lor viitor.

Guvernatorul Cismaru – formula câştigătoare în Rotary

Chestionat în legătură cu activitatea Guvernatorului Districtului Rotary Romania&Republica Moldova, Valentin Cismaru, secretarul general Futa a afirmat: „În formula noastră de lucru introducem situaţii grele de rezolvat, provocatoare. Apoi, dintre noi, se găsesc oameni care să le rezolve. Rezultatul acestei formule este rezolvarea problemelor comunităţii. În spiritul acestei formule a lucrat Valentin Cismaru, fapt pentru care voi raporta la cartierul nostru general numai lucruri bune despre domnia-sa şi despre România. Apreciez felul cum a reuşit guvernatorul Cismaru să motiveze cluburile din această zonă a lumii, de aceea cred că, în cazul său, formula noastră este câştigătoare”. Vorbind despre cluburile de tip Rotaract şi Interact, invitatul străin a spus: „Interact sunt denumite cluburile pentru copii de liceu, iar Rotaract sunt cele în care intră studenţi şi cei care sunt la început de drum într-o afacere. Am considerat să-şi consume energia în cluburile lor, pentru a nu le îngrădi dreptul la propriile idei şi programe. Am fost plăcut surprinşi de faptul că, uneori, ne-au depășit. (…) Numărul maxim de proiecte pe care Rotary International le finalizează la un moment dat pentru fiecare club este de cinci. Estimările minime arată că ,în România, s-au derulat, sub diverse forme, proiecte în valoare totală de peste 10 milioane de dolari (procurare de medicamente, echipamente medicale, sprijin pentru casele de copii, acordarea de burse etc) la care se adaugă schimburile de tineri, donațiile cluburilor, diverse premii acordate etc. Ca o recunoaștere a activității organizației, Fundația Rotary a primit, cu câteva zile în urmă, premiul Gates pentru Sănătate Mondială 2002, oferit de Fundația Bill& Melinda Gates. Premiul are o valoare de 1 milion USD și se adaugă la fondurile pentru proiecte de finanțare propuse de cluburile Rotary (…)”.