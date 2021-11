RoȘtire

Am văzut, în ultima perioadă, foarte mult sprijin şi, este clar, prietenii la nevoie se cunosc. Am asistat la un sprijin în momentele grele, care a inclus o parte medicamente şi o parte preluare de pacienţi. Solidaritatea pe care am văzut-o ne-a arătat că România nu este singură când trece prin momente grele. Germania a venit în sprijinul nostru cu acest suport, 18 pacienți preluați, şi cu o echipă medicală care este cu noi de mai multe zile.

• Raed ARAFAT, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență