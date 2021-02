RoȘTIRE

Am auzit și eu zvonurile despre venirea echipei Flacăra Horezu în Bărbătești pentru disputarea meciurilor pe arena noastră. Din păcate, nu e nimic adevărat! Până la acest moment, pe masa mea nu a poposit nici o hârtie oficială în acest sens! Asta nu înseamnă că nu am fost și nu vom rămâne deschiși pe viitor pentru orice echipă își dorește să joace la noi. Am și demonstrat-o, cred eu, până acum atât cu Flacăra cât și cu Minerul Costești, care au avut ușa noastră mereu deschisă pentru orice meci și-au dorit să joace aici.

Constantin BĂNACU, primarul comunei Bărbătești

