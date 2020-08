RoȘtire

Credem că după ce începe școala am putea avea doar o creştere uşor simţită şi nu la nivelul copiilor, ci la persoanele cu risc. Medicina muncii ne-a şi recomandat şi am fost de acord ca tot ce înseamnă personal didactic şi nedidactic cu vârsta de peste 60 ani şi cei care au comorbidităţi să poată face cursurile online. Trebuie subliniată și libertatea pe care am lăsat-o autorităţilor locale, inspectoratelor şcolare judeţene, DSP-urilor, de a adapta scenariile pe care le-am gândit la fiecare unitate şcolară.

• Nelu TĂTARU, ministrul Sănătății