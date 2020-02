RoStire

Evident că ne interesează soarta USG. În condițiile legii, am făcut demersuri și către fostul și către actualul Guvern, prin care am solicitat sprijin legal. Problema este una singură: să se hotărască Guvernul acesta sau cele care or veni să plătească acele certificate de emisii CO2! Dacă vor plăti aceste certificate, se poate discuta despre reluarea activității la USG.

Constantin RĂDULESCU, președintele Consiliului Județean Vâlcea