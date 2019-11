RoStire

Apartenența mea la Partidul Social Democrat este una firească. Am fost invitat să revin în PSD, iar dorința mea este să sprijin militarii și polițiștii, din orice perspectivă. Nu am venit la ciolan, am venit la greu. Vreau să ajut și cred că trebuie să fim uniți pentru a fi puternici. Trebuie să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem.

Gabriel OPREA, președinte UNPR