RoStire

Așa cum vă spuneam deunăzi, CFR Marfă intră în faliment. Comisia Europeană a decis că statul a dat CFR Marfă, încă din 2007, ajutor de stat ilegal, în valoare de 400 de milioane de euro. Acum, acești bani trebuie recuperați în șase luni. Consiliul Concurenței spune că se poate opera ca în cazul Oltchim, care a fost salvat (de mine) prin desprinderea activelor viabile de “coaja” Oltchim și vândute unui privat român cu 127 mil de euro. Eu sunt încă aici și pot să le explic noilor guvernanți cum se face. Dacă nu vor vrea să știe cum se face, 6000 de angajați or să rămână fără loc de muncă, iar active de un miliard de euro (și o afacere de câteva sute de milioane de euro pe an) or să fie distruse. La rând la faliment stau Compania Energetică Oltenia (datorii de 1,4 mld lei din certificate de emisii de CO2) și Metrorex (datorii la Alstom de 125 mil lei și cerere de insolvență pe rol)

Gheorghe Piperea, ex administrator judiciar OLTCHIM