În luna mai am cerut demisia Vioricăi Dăncilă şi a guvernului. Am explicat în repetate rânduri cum acest Guvern a furat 100 de milioane de lei din banii băcăuanilor şi ne-a dat înapoi, foarte târziu, doar 29 de milioane. Am spus recent că există pesedişti care se simt jenaţi de faptul că trebuie să o susţină pe Viorica Dăncilă. În această seară au fost oameni din conducerea PSD care au spus şi ei asta cât se poate de explicit. În PSD, dacă spui adevărul eşti dat afară

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău

