Unitatea de învăţământ din Gura Văii este, în acest moment un şantier. Pentru şcoala din satul Olteni, săptămâna viitoare vom desemna câştigătorul licitaţiei şi vom da ordin de începere în luna iunie, o dată cu finalizarea anului şcolar. La fel şi şcoala din satul Bogdăneşti este în procedura de licitaţie. Dispensarul este în lucru, am reuşit chiar săptămâna acesta să începem lucrările la partea de interior. Am relocat medicii şi a trebuit să pregătim spaţiile în care îşi vor desfăşura activitatea pentru cel mult şapte luni. Proiectul, deşi are o perioadă mai lungă de execuţie, poate fi realizat mai repede. Constructorul s-a angajat că în maxim şase luni va fi gata dispensarul. Abia aşteptăm să avem în localitate un dispensar modern, dotat şi utilat cu tot ce este nevoie pentru servicii medicale

Gheorghe Gîngu, primar Bujoreni