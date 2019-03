Avem bani pentru mărirea pensiilor şi pentru mărirea salariilor aşa cum am dovedit că am avut şi anul trecut. Prin modificările pe care guvernul le-a făcut legii plafoanelor bugetare am asigurat şi creşterea alocaţiilor pentru copii de la 84 lei la 150 lei. Vom continua prin acest buget să sprijinim mediul de afaceri şi să asigurăm cofinanţarea pentru numeroase proiecte europene.

• Viorica DĂNCILĂ, premierul României