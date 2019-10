Romania promovează „o viață sănătoasă”, la ANUGA 2019

Advertisements

• „Stay happy, stay healthy” („Fii fericit, fii sanatos”) a fost motto-ul pe care l-au promovat anul acesta producatorii romani la Anuga 2019.

Anuga reprezinta cel mai important eveniment mondial al sectorului agroalimentar din acest an. Targul international a avut loc in Koln, Germania, in perioada 05-09 Octombrie 2019 in cadrul complexului expozitional Koelnmesse.

Romania a fost reprezentata de 87 de producatori din domeniul industriei agroalimentare care au expus pe o suprafata de peste 925 mp, in sectiunile specializate Meat, Fine Food, Bread & Bakery si Organic.

Producatorii romani au prezentat oferta de carne si preparate din carne, produse de morarit, panificatie si patiserie, produse lactate, dulciuri, conserve legume/fructe, produse Bio, sucuri naturale, bere etc.

Prima participare a Romaniei la ANUGA a fost in anul 2007 cu un numar de 20 firme pe o suprafata de 200 m.p., a urmat anul 2009 cu 17 firme expunand intr-un spatiu de 250 mp, iar la Anuga 2011 Romania a fost prezenta cu 31 de firme in 5 pavilioane specializate cu o suprafata totala de 436 m.p.

Valcea a fost cu mandrie reprezentata, anul acesta, de ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI, BOROMIR IND și La Provincia. Calitatea produselor romanesti a impresionat piata germana.

Dora si Christian Pelshenke, Adriana Ozon