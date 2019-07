România, cu Diana Ciucă imperială, în primele opt echipe ale Europei

După succesul de joi cu Portugalia (scor 28-26), din primul joc susținut la Campionatul European de handbal feminin U19 din Ungaria, România a bifat, vineri după-amiaza, o victorie mult mai concludentă. În cea de-a doua etapă a Grupei D, handbalistele pregătite de antrenorul Dragoș Dobrescu au înfruntat Suedia, una dintre cele două selecționate nordice care fac parte din grupa noastră (cealaltă reprezentativă din nordul continentului fiind Norvegia). Româncele au reușit să profite la maximum de faptul că Suedia a aliniat la acest campionat european o selecționată aflată în plină schimbare de generații, după cum Norvegia o făcuse cu o zi mai înainte (când se impusese cu 33-16). 18 minute fără gol primit!

Tricolorele au dominat partida din primul până în ultimul minut. După primele 18 minute ale întâlnirii, România conducea cu un neverosimil 10-0! Suedezele au reușit să marcheze primul gol abia în minutul 18 și 33 de secunde, o situație mai rar întâlnită la acest nivel, și nu trebuie să uităm că Suedia nu este chiar un nume oarecare în handbalul european. Încă din timpul primei reprize devenise destul de clar că România va bifa o victorie lejeră, dar și puncte foarte importante în lupta pentru calificarea în faza grupelor principale. Tricolorele au intrat la vestiare cu un avantaj cât se poate de concludent (scor 18-6), care le-a permis o abordare mai relaxată a actului secund și chiar o menajare a unora dintre sportive în perspectiva dificilei confruntări pe care România o va purta la sfârșitul săptămânii contra Norvegiei. Fetele noastre au fost indiscutabil mai bune decât suedezele și în actul secund, iar victoria a venit în mod firesc la un scor la care selecționatele nordice nu prea sunt obișnuite să piardă indiferent de nivelul de vârstă la care se joacă! România s-a impus cu 30-20 și a obținut deja «biletele» pentru faza grupelor principale, fază în care, tot din grupa noastră, și Norvegia și-a asigurat prezența.

Cea mai bună jucătoare a meciului, portărița campioanei SCM Râmnicu Vâlcea!

Reamintim că la acest turneu final de campionat european destinat handbalistelor cu vârsta sub 19 ani, SCM Râmnicu Vâlcea are trei reprezentante. Din lotul campioanei naționale, pentru turneul din Ungaria, au fost selecționate jucătoarele Diana Ciucă (portar) și Roberta Stamin (extremă stânga). Alături de acestea este prezentă și antrenoarea cu portarii de la SCM Râmnicu Vâlcea, Ildiko Kerekeș-Barbu, care se ocupă și de pregătirea portărițelor din lotul național Under 19. În ceea ce o privește pe Diana Ciucă, tânără portăriță a reușit un meci fabulos contra Suediei, închizând magistral poarta. Pentru aceste evoluții, ea a primit și titlul de cea mai bună jucătoare a meciului!

Ultima partidă a României în Grupa D este programată duminică, de la ora 15.30. Atunci, în derby-ul acestei runde (adică jocul care va stabili ordinea primelor două clasate), România va înfrunta Norvegia.

Fotografii: http://www.w19euro2019.com

