RISC MAXIM de răspândire a pestei porcine!

• exact în 27 iunie, când ziarul „Curierul de Vâlcea” titra: „Pesta de la Băbeni se poate răspândi în toate comunele vecine!”, s-a confirmat apariția pestei porcine africane la încă doi porci din zona Băbeni. • „S-a primit confirmarea cu privire la încă doi porci cu pestă porcină africană. Va fi pusă sub supraveghere toată zona de 10 km, în care este cuprinsă şi Ferma Porcellino grasso, unde s-au înăsprit condiţiile de bio-securitate, precum şi în jurul fermei”, a declarat Mihai Miclea – şeful Direcției Sanitar Veterinare și Sănătatea Alimentelor • reprezentanţii Gărzii Forestiere au vânat 44 de mistreţi, însă în cazul nici unuia nu s-a confirmat prezenţa virusului • riscul cel mai mare este pentru o fermă cu peste 25.000 de porci • ce fac Consiliul Județean și Prefectura, care au fost sesizate?

În ediția din 27 iunie, ziarul „Curierul de Vâlcea” titra: „Pesta de la Băbeni se poate răspândi în toate comunele vecine!”. Iată ce scriam acum o săptămână: „Luna iunie a adus în Vâlcea, din păcate, pesta porcină, primul caz fiind semnalat în Golești, al doilea într-o gospodărie din Băbeni. Prezenţa virusului Pestei Porcine Africane în România a fost semnalată pentru prima oară pe 31 iulie 2017, în judeţul Satu-Mare. Specialiştii veterinari reafirmă că orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau DSVSA judeţeană, iar pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, în timp ce proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie. Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin şi nici tratament. Singurele metode de prevenţie eficiente sunt menţinerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme şi gestionarea rapidă şi eficientă a posibilelor focare de boală – raportare, restricţii privind mişcarea animalelor, a produselor şi subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile şi controlul circulaţiei animalelor. Potrivit autorităţilor veterinare, pesta porcină africană nu afectează şi nu se transmite la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă există un impact la nivel social şi din punct de vedere economic”.

„Curierul” a avut dreptate!

Exact în aceeași zi s-a confirmat apariția pestei porcine africane la încă doi porci din zona Băbeni. Iată ce-a declarat Mihai Miclea – şeful Direcției Sanitar – Veterinare și Sănătatea Alimentelor: „S-a primit confirmarea cu privire la încă doi porci cu pestă porcină africană. Va fi pusă sub supraveghere toată zona de 10 km, în care este cuprinsă şi Ferma Porcellino grasso, unde s-au înăsprit condiţiile de bio-securitate, precum şi în jurul fermei. Supravegherea se va face zilnic, la tot ce există în interiorul ferme privind supravegherea activă şi pasivă, adică şi la porcii morţi şi la cei bolnavi, de la care vor fi prelevate probe pentru a fi trimise la laborator. Iar în gospodăriile populaţiei, de pe toată această rază, vor fi făcute supravegheri privind evoluţia bolii. Bineînțeles că acest program de măsuri va suferi modificări în funcţie de situaţia epidemiologică. Se desfășoară ancheta privind modul de răspândirre și sursa de infecție primară, iar la final vom comunica rezultatele”. Între timp, în Vâlcea, mai precis în zonele vizate, se continuă sacrificarea porcilor mistreți. Reprezentanţii Gărzii Forestiere Vâlcea susțin că au vânat până acum 44 de mistreţi, însă în cazul nici unuia nu s-a confirmat prezenţa virusului.

Risc maxim pentru o fermă cu peste 25.000 de porci

Tot săptămâna trecută, un agent economic care deține în zona Băbeni peste 25.000 de porci a transmis un semnal de alarmă către Instituția Prefectului și Consiliul Județean. Iată conținutul acestuia: „Din cauza situaţiei epidemiologice de risc maxim apărută in judeţul Vâlcea – zona Băbeni şi extinsă in urma unor acţiuni veterinare de liberă practică neprofesioniste, după cum am fost informaţi, vă solicităm de urgenţă convocarea CLCB şi a tuturor organelor decizionale judeţene pentru luarea măsurilor de mare risc, ţinând cont că in zonă sc află fermierul asociaţiei noastre Porcellino Grasso cu un efectiv de 25.122 capete. Informaţia a trecut deja către populaţie, cetăţenii taie porcii, vând carnea, circulă cu ea; este o situaţie dc mare risc care trebuie stopată urgent, virusul putând circula spre oricare judeţ sau depăşi graniţa spre alte state europene. În calitate de preşedinte al Asociaţiei, de medic veterinar membru al grupului de experţi în pesta porcină africană al A.N.S.V.S.A şi cu aproba­rea Consiliului Director al ACEBOP, solicit aplicarea in maxim 24 de ore a următoarelor măsuri întărite de com­ba­tere a pestei porcine africane, gene­rate de situaţia de risc maxim: reali­za­rea unui cordon in jurul exploataţiei pro­fesionale de cel puţin 10 km în care să fie ucise toate suinele din gospo­dăriile populaţiei, exploataţii dc tip A înregistrate şi clandestine; analize ale tuturor gospodăriilor din zona de mare risc de 10 km, cu informarea fermi­erului Porcellino Grasso asupra rezultatelor; închiderea drumului de acces spre fermă, cu intrare doar pentru riverani (risc maxim datorită unei mănăstiri din zonă, cu trafic intens); instalarea unui filtru rutier cu pulverizare la intrarea pe drumul către fermă; zone de rută acoperite la fiecare oră cu pulbere de sodă; verificarea în echipe mixte cu poliţia a tuturor transporturilor suspecte din zonă; interzicerea tratamentelor de rutină în exploataţiile de subzistenţă până la ridicarea restricţiilor; crearea unui culoar sigur spre abatorul din judeţ desemnat de DSVSA Vâlcea pentru abatorizarea suinelor din fermă care depăşesc greutatea, densitatea permisă şi aflate în condiţii de stres maxim – densitate sporită şi căldură excesivă; prinderea şi eutanasierea în condiţiile legii a tuturor câinilor fără stăpân din zonă; interzicerea circula­ţiei, sub orice pretext, in pădurile din zonă – persoanele care transportă lemne prin satele din jur, vânătorii, biciclişti, etc.; supravegherea mortali­tăţii la mistreţi şi raportarea acesteia; realizarea unei zone tampon de 10 km în jurul zonei de risc de 10 km în care să se realizeze supraveghere zilnică. În termen de 48 de ore, solicităm publicarea anchetei realizată de DSVSA Vâlcea prin mijloace media, care să clarifice fermierii şi cetăţenii asupra situaţiei de facto în judeţ – măsuri luate, persoane responsabile, cum se intervine pentru a proteja ferma în care se găsesc peste 24.000 capete suine, câţi mistreţi au fost împuşcaţi înainte de apariţia cazurilor în judeţ, câte instruiri au fost realizate cu medicii veterinari de liberă practică în direcţia pestei porcine africane, care este planul de acţiune judeţean şi bugetul alocat pe anul 2019 pestei porcine africane”.

