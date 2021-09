RECUPERAREA MEDICALĂ – pe un drum bun

Citeam, zilele trecute, în presa locală din Vâlcea, că, la Călimănești, se renovează Clinica de recuperare medicală. Această inițiativă se înscrie în programul lăudabil al Consiliului Județean Vâlcea, care demonstrează încă o dată că prioritizează sectorul sanitar. La fel de importantă este atât modernizarea Policlinicii județene, ca și extinderea prin construcția unui nou corp de clădire. La fel ne bucură și demararea construcției de la maternitate, un centru de imagistică și radioterapie, atât de necesar în tratamentul oncologic. Se mai poate menționa renovarea vechii policlinici cu plată și înființarea unui centru modern de recoltare de sânge. Și asta numai în municipiul Râmnicu Vâlcea! Lista cu noutăți în domeniul sanitar rămâne deschisă și în teritoriul județului.

Recuperarea medicală este o specialitate bine definită a medicinii interne, care se referă la tratamentul balneofizioterapic al stărilor după afecțiuni acute sau în bolile cornice. Încă din anii 70 ai secolului trecut, ca medic și director de spital, am dat atenție acestui capitol de mare importanță în domeniul sanitar, deși o mare parte dintre medici manifesta un oarecare scepticism. Astfel, s-a trecut de la tratamentele balneoclimatice arhicunoscute, de care beneficiau toți cetățenii, la tratamente bine țintite la nivel de clinică, cu folosirea apelor termale, a diverselor tipuri de energii aplicate printr-o gamă variată de aparate, combinate cu bazin de înot și gimnastică medicală, precum și la folosirea tehnicilor manuale diversificate în raport cu tipul afecțiunii aplicate de un personal bine calificat. Așa a luat ființă, la nivelul Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea, secția de recuperare cu 50 de paturi. Lângă Parcul Zăvoi exista o secție exterioară, un ambulatoriu dotat cu un bazin cu apă caldă, cu aparatură de fizioterapie și personal calificat. Trebuie să menționez că sufletul acestei secții, ca si al celei exterioare, a fost doctorul Constantinescu. El prețuia foarte mult balneofizioterapia, iar acesta era țelul vieții lui. A fost, indiscutabil, unul din corifeii spitalului vâlcean.

Tot la începutul anilor 70, Spitalul Județean Vâlcea a înființat o secție exterioară de recuperare medicală la Călimănești. Ca s-o ridicăm la rang de clinică universitară, am făcut demersuri să aducem ca șef de secție un înalt specialist de la Spitalul Brâncovenesc din București, pe bunul meu prieten, prof. dr. Stelian Dumitrescu, reputat universitar. Această secție a funcționat inițial in incinta Pavilionului Central din Călimănești, iar ulterior, cred că în anul 1977 (sau 1978), a fost mutată într-o locație proprie, din vecinătate.

O altă secție exterioară a Spitalului Județean Vâlcea am înființat-o la Păușești Măglași, situată la intrarea în comună, într-un parc superb, în apropierea râului Olănești. Era o secție de boli neuropsihiatrice, preponderent nevroze și sindroame de suprasolicitare, într-un fel tot cu scopul de recuperare.

Am observat că, după anul 1989, s-a cam neglijat acest aspect al recuperării bolnavilor, accentul punându-se pe medicina de urgență, dar și pe medicina privată, pe laboratoare, imagistică și, mai cu seamă, pe industria farmaceutică. Într-un cuvânt, pe sănătatea cu bani.

Mă întristează faptul că s-a ajuns la această stare și cu contribuția autorităților locale, în primii ani postcomuniști, când buldozerul demolărilor s-a năpustit peste tot ce era bun și trainic. Așa au dispărut secțiile exterioare ale spitalelor, băile comunale, au stagnat construcțiile de unități sanitare, dotarea cu aparatură modernă s-a făcut rareori și numai în unele centre. Ca urmare, a urmat marele dezastru: mii și mii de medici, tineri sau unii cu o bogată experiență profesională au luat drumul străinătății servind spitalele din țări occidentale.

Am scris acest articol în ideea de a menționa că tot ce s-a demarat în ultima vreme este de bun augur pentru sănătatea vâlcenilor – și nu numai, că recuperarea medicală este o treabă serioasă, care înseamnă sănătate cu bani mai puțini, căreia și medicii trebuie să-i acorde atenția cuvenită, Ce citesc în „Curierul de Vâlcea” că se întreprinde în folosul sănătății mă bucură. Deși sunt omul care nu-mi place să arunc laude la tot pasul, îmi permit, totuși, să felicit pe cei din actuala conducere a județului Vâlcea și a municipiului Râmnicu Vâlcea, în special pe președintele Constantin Rădulescu și pe primarul Mircia Gutău, care situează sănătatea populației ca prioritate de prim rang.

Închei cu un sfat care trebuie să se regăsească zi de zi pe agenda de lucru a fiecărui ales aflat în fruntea comunităților noastre: Sănătatea este cel mai de preţ dar al vieţii!

• Dr. Radu Gabriel DOBRESCU