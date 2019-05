Râmnicul a sancționat gruparea PSD-Gutău Mircia

Președintele PNL Râmnicu Vâlcea, Bogdan Argeșanu Popescu mulțumește locuitorilor municipiului reședință de județ care au arătat încredere în PNL prin votul lor și echipei Organizației municipale pentru seriozitatea și dăruirea de care au dat dovadă în acestă campanie. De asemenea, mulțumim mass-media imparțială și tuturor celor care pe 26 mai au mers la urne, exercitându-și dreptul de vot.

Considerăm că rezultatul obținut este unul bun, care reflectă munca în echipă și o creștere a aprecierii și încrederii oamenilor în politica adoptată acum de PNL Râmnicu Vâlcea. Suntem bucuroși că am contribuit prin acest rezultat la o altă performanță istorică a filialei PNL Vâlcea, aceea de a fi surclasat PSD la nivel de județ. Astfel, PNL devine principala forță politică județeană.

După o campanie în timpul căreia am întreprins un număr de 28 de acțiuni door to door și stradale cu distribuirea a 80 de mii de materiale informative, acțiuni zilnice de promovare on-line a proiectelor PNL pentru Parlamentul European și participări la dezbateri publice în emisiuni televizate, scorul electoral ne-a dezvăluit în mod evident așteptările alegătorilor și ceea ce avem de făcut în viitor pentru a da acestui oraș condamnat la subdezvoltare șansele pe care le merită și o viață mai bună.

Marele câștigător al alegerilor din 26 mai 2019 este spiritul puternic și hotărât al oamenilor care ne-a arătat tuturor că nimeni nu poate abuza la nesfârșit de încredere și nimeni nu mai poate dicta populației cum să gândească. Duminică, în cabinele de vot, au fost taxate aroganța, golănia, limbajul reprobabil și atitudinea de ciocoi.

• Departamentul de Comunicare al PNL Râmnicu Vâlcea

℗ Articol de promovare ℗

