Râmnicul a marcat 631 de ani de istorie (Video)

Astăzi, 20 mai, la sediul Primăriei Râmnicului s-a desfășurat ședința solemnă destinată aniversării a 631 de ani de la prima atestare a orașului. La eveniment au luat parte reprezentanți ai Arhiepiscopiei Râmnicului, ai Consiliului Județean Vâlcea și ai Prefecturii Vâlcea, cetățeni de onoare ai orașului, parlamentari, consilieri municipali, șefi de deconcentrate, oameni din mediul cultural-artistic al județului și mulți alții. Invitați de seamă au fost Vasile Daniel-Suciu, viceprim-ministru (care, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a venit în județul nostru pentru a semna mai multe proiecte care urmează și să fie implementate în județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți) și Claudiu Manda, vicepreședinte al Senatului.

Mesajul primarului Mircia Gutău

Ședința festivă a început intonarea imnului național, urmată de discursul primarului Mircia Gutău. În mesajul său adresat cetății, edilul a subliniat importanța cinstirii valorilor locale și a păstrării identității.

„Trăim într-o lume în care graniţele devin fluide, specificul local se estompează, iar comunităţile se transformă într-o masă amorfă, guvernată de directive trans-naţionale. Mai atenţi la prezent şi foarte preocupaţi de viitor, tindem să uităm trecutul şi să ne pierdem identitatea pentru care înaintaşii noştri au făcut chiar sacrificiul suprem. Cineva ar putea obiecta că manifestări precum cea de astăzi sunt prea multe şi că nu ar trebui să marcăm prima atestare documentară a oraşului în fiecare an, ci, poate, doar o dată la cinci ani, la vârste «rotunde».

Dar cum am putea să renunţăm la a cinsti valorile care ne-au adus unde suntem astăzi şi ne-au făcut ce suntem acum? Cum să nu ne mândrim cu faptul că prima oară numele de Râmnic a apărut într-un document semnat de însuşi marele apărător de Neam, Ţară şi Credinţă – Domnitorul Mircea cel Bătrân? Cum să nu ne înfiorăm că Râmnicul era considerat Cetate Domnească înaintea multor alte oraşe din ţară sau de aiurea? Şi cum să nu sărbătorim nişte vremuri când noi aveam şi mori şi falnice biserici, şi judeţ, iar alţii nu aveau nici ţară şi nici grai, dar ne spun acum ce şi cum să facem?

Nu este o datorie, este o OBLIGAŢIE pentru fiecare dintre noi ca măcar o dată pe an să ne amintim de toate cele câte s-au întâmplat, pentru ca noi să putem acum să clădim viitorul sprijinindu-ne pe un trecut glorios. Şi vreau să mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, cei prezenţi la această şedinţă festivă, dar şi fiecărui râmnicean în parte, pentru gândul bun pe care astăzi, la 631 de ani de la prima atestare documentară, îl închinăm acestui oraş minunat şi istoriei sale.

La mulţi ani Râmnicului!

La mulţi ani tuturor râmnicenilor, oriunde s-ar afla!”, a fost mesajul primarului Mircia Gutău transmis întregii comunități.

Mesajul ÎPS Varsanufie



Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Varsanufie, a subliniat importanța Râmnicului ca simbol al culturii încă din cele mai vechi timpuri: „De-a lungul timpului, aici s-au remarcat ierarhi cărturari care au sprijinit graiul românesc. Vorbim despre Sfântul Antim Ivireanul, despre Chesarie, despre Damaschin, despre cler și mari ctitori de biserici. Râmnicul a fost capitală a cărții și a tiparului. De numele Sfântului Ierarh Calinic este legată și modernizată orașului, când au fost construite și reconstruite primele edificii importante. Toate acestea nu fac decât să ne îndemne să păstrăm ceea ce am moștenit de la înaintații noști, adică dragostea de neam, de patrie și păstrarea dreptei credințe”.

Mesajul prefectului





La rândul său, reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Florian Marian, a transmis un mesaj râmnicenilor la împlinirea a 631 de ani de atestare documentară a urbei lor: „Aniversăm 631 de ani de la atestarea documentară a Râmnicului, atunci când Micea cel Bătrân a confirmat Mănăstirii Cozia stăpânirea unei mori dăruită de Dan I. «Orașul domniei mele», așa cum l-a intitulat Mircea cel Bătrân, Râmnicul a devenit după 631 de ani de dezvoltare continuă, un oraș frumos, bine-administrat, îmbrăcat în straie de sărbătoare, o urbe hotărâtă să transmită următoarelor generații fascinante lecții de istorie. Râmnicul a fost și rămâne un reper important al acestei țări în care viața culturală, economică, socială și spirituală a fost una rezonantă și tot mai complexă de la secol la secol, orașul fiind, alături de alte cetăți, un pion important de civilizație. Urez mulți ani și glorioși locuitorilor acestui oraș și Râmnicului!”.

