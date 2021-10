PUTEȚI CREDE ASTA? Râmnicul are mai multe locuri publice de parcare decât Clujul!

Joi, 28 octombrie 2021, în jurul prânzului, pe adresa redacției am primit un comunicat de presă foarte interesant. Cel puțin pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea, despre care autorii acelui studiu opinează că ar beneficia de un număr generos de locuri de parcare (în parcările publice; nu și cele private). Sigur, acest număr al locurilor de parcare poate fi considerat generos prin raportare la numărul locurilor de parcare existente în alte orașe (nu neapărat că ar fi suficiente locuri de parcare, în toate zonele Râmnicului, pentru toți cei care doresc să își parcheze mașinile!).

Deci, să vedem cum stă treaba!

Conform informațiilor pe care ni le-au transmis reprezentanții integratorul de soluții inteligente la cheie Vegacomp Consulting, România dispune, în acest an, de 1.174.941 locuri publice. Față de 1.154.082, câte locuri de parcare erau la nivel național în anul 2020, iată că acum putem vorbi despre o creștere de aproape 21.000 de spații amenajate în parcări publice unde românii își pot lăsa autoturismele.

Aproape în toate orașele mari din țară, locurile de parcare se obțin contra-cost!

Potrivit analizei la care am făcut referire, 151 de orașe din țară taxează utilizarea locurilor de parcare, 98 de localități nu taxează acest aspect (iar alte 52 de primării nu au răspuns solicitărilor de informații, în cadrul legal). Tariful pentru parcările de reședinţă variază între 30 și 120 lei în localităţile mici, respectiv între 70 și 200 lei în orașele mari. Pentru abonamente, preţurile de închiriere variază între 15 lei/lună și 1.000 lei/lună. Tariful orar de ocupare pentru parcările publice cu plată variază între 1 și 5 lei, cu excepţia Bucureștiului și Clujului, unde limita maximă ajunge la 10 lei.

Râmnicul are mai multe locuri în parcările publice decât are Cluj-Napoca

Așa cum se poate vedea din tabelul anexat, în funcție de numărul locurilor publice de parcare existente în orașele țării, clasamentul este condus detașat, în mod evident, de București (aici fiind luate în calcul locurile de parcare existente în toate cele șase sectoare). Capitala este urmată, la distanță considerabilă, de Brașov și Iași. Pe locul patru se află Pitești, iar pe locul cinci (surprinzător am spune noi) Râmnicu Vâlcea!

Reședința județului nostru «ia fața» în acest top unor orașe mai mari și mult mai potente financiar, precum Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Oradea, Târgu Mureș și Ploiești.

„Avem aproximativ 1.200.000 de locuri de parcare publice, dintre care peste 755.000 sunt locuri de parcare rezidenţiale, în mediul urban. La sfârşitului anului 2020, parcul auto din România era compus din 9.222.280 milioane de vehicule. Dintre acestea, 7.287.857 erau mai vechi de 10 ani, adică aproximativ 80% din total. În această ediție a raportului, am colectat și datele referitoare la veniturile obţinute din amenzile legate de nerespectarea Regulamentului de parcare. Astfel, am remarcat că Oradea conduce topul, cu 1,288 milioane de lei încasaţi în 2020, din totalul de aproximativ 5 milioane de lei la nivel naţional”, a declarat Cornel Bărbuț, CEO al Vegacomp Consulting.

Alte date interesante

• tariful pentru parcările de reședinţă variază între 30 și 120 lei în localităţile mici, respectiv 70 și 200 lei în orașele mari;

• veniturile obţinute de primării în 2020 din utilizarea parcărilor publice și din amenzi pentru nerespectarea regulamentului de parcare: 160.663.767 lei, față de 139.299.817 lei în 2019;

• Cluj-Napoca este lider la veniturile totale generate din utilizarea parcărilor și amenzi, cu 18.330.235 lei;

• Oradea, cu tradiție în gestiunea eficientă a parcărilor, conduce topul veniturilor obținute din amenzi, cu 1,288 milioane de lei încasaţi în 2020;

• Brașovul conduce la numărul de locuri publice de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități, dar Bucureștiul, cu sectoarele sale cumulate, trece pe prima poziție.

• Material realizat pe baza datelor furnizate de Vegacomp Consulting