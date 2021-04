„Proștii sub clar de lună”

A fost mesajul tranșant transmis de către deputatul Eugen Neață pentru autorități după gafele operațiunilor de mutare a pacienților de la Spitalul Foișor

Pentru transformarea Spitalului Foişor din București în unitate de îngrijire COVID, a fost nevoie de evacuarea tuturor bolnavilor internaţi, chiar dacă unii dintre ei erau operaţi în ultimele 24 de ore premergătoare evacuării. Mai mult decât transformarea în sine a unităţii spitaliceşti, ceea ce a îngrijorat opinia publică a fost modul în care s-a realizat evacuarea pacienţilor. Bolnavii au fost trimişi acasă ori transferaţi la alte spitale în timpul întregii nopţi de vineri, 9 aprilie 2021. Ei au fost scoşi în stradă pentru a putea fi urcaţi în automobilele proprii ori în ambulanţe, în hainele de spital şi cu perfuzii în mâini (cei opraţi recent). Unii au fost puşi în situaţia de a se ridică singuri de pe targa de spital pentru a se urca în maşinile aparţinătorilor. Pacienţii păreau dezorientaţi, unii ieşind din spital chiar plângând sau ţipând.

Cu privire la modul în care actuala guvernare a manageriat această situație, deputatul de Vâlcea, Eugen Neață, a transmis un punct de vedere cât se poate de tranșant, intitulat „Proștii sub clar de lună”.

„Un prieten care se ocupă cu literatura mi-a spus că acesta este un titlu renumit, foarte potrivit și pentru acțiunea de scoatere în stradă a pacienților dintr-un spital bucureștean și a trimiterii lor acasă în portbagajul mașinilor personale la căderea nopții. Oameni cu suferințe ortopedice, majoritatea dintre ei operați recent, în imposibilitatea de a se deplasa. Oameni pe tărgi de spital, în cârje și în scaune cu rotile. Nu mai descriu scena pentru că ați văzut-o cu toții la televizoare. La unele mai devreme cu câteva ore decât la celelalte, nu vă spun eu din ce cauze.

Proștii sub clar de lună! Genial titlu pentru o acțiune de evacuare medicală cum rar se poate vedea la vreme de bombardamente și de război. Între timp s-au dat o grămadă de explicații, dar nimic nu se justifică mai bine decât o prostie. Iar când prostia este comisă cu resurse guvernamentale, explicațiile sunt aproape științifice. Pentru a nu știu câta oară, oamenii guvernului au fost luați prin surprindere. Nu de iarnă, cum se întâmplă de obicei. Nici de primăvară, ci de… decizia proprie de a scoate afară acei pacienți greu de mișcat și de a aduce în același spital pacienții infectați cu Coronavirus. Mă gândesc că nu poți fi luat prin surprindere de propria decizie decât dacă gândești mai greu decât vorbești. Cam așa li s-a întâmplat de data aceasta liberalilor, useriștilor și udemeriștilor de la guvernare. Au gândit mai greu decât au vorbit. Și acest lucru se vede în tot ceea ce fac de peste un an de zile în România. După ce au făcut fiecare prostie în parte, au încercat să gândească ceva mai repede pentru a îndrepta lucrurile și au comis-o și mai rău. Când te agiți să explici de ce ai gândit atât de prost, cazi în ridicol, de unde, firesc, te ridici și mai greu”, a transmis social-democratul Eugen Neață.

Cine s-ar face vinovat pentru această tevatură?

„Ministrul userist al sănătății susține că i-a sunat pe pacienții trimiși acasă în portbagaje și, culmea obrăzniciei, susține că nimeni nu era supărat! Cum spuneam înainte, iată unul care strălucește sub clarul de lună. Nu-i mai iau la rând pe fiecare pentru că ne-am plictisi de cât de asemănători sunt între ei. Ministrul sănătății a fost chemat în urmă cu câteva luni în Parlament să fie trimis acasă, dar s-au opus liberalii, useriștii și udemeriștii. Cine ar mai fi strălucit acum sub clarul lunii de primăvară, în timp ce pacienții sunt mutați de colo-colo la pocnetul din degete al cuiva care vorbește mai repede decât gândește?”, a mai punctat parlamentarul de Vâlcea.

