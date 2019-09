Proiecte peste proiecte la Colegiul Energetic

până-n 2021 vor fi implementate patru proiecte Erasmus+

Patru proiecte Erasmus + se vor implementa în perioada 2019-2021 la unitatea școlară condusă de prof. Mihăiță Simion.

Este vorba, în primul rând, despre „Digital Citizenship Education: Using Smart Technologies Smartly”, alături de Istituto Di Istruzione Superiore Newton Pertini, Camposampiero, Italy, Hov Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia și IES Manuel de Falla, Puerto Real, Spania. Coordonatorul proiectului, prof Codruța Țenea, a precizat că scopul proiectului este de a educa elevii, dar și societatea în utilizarea responsabilă a tehnologiei, în beneficiul lor, participând la viața civică și socială. Elevii trebuie să fie pregătiți să trăiască într-o societate digitală, să facă față provocărilor unei lumi digitale, să lucreze și să aibă o carieră care să facă față solicitărilor reale, folosind tehnologia într-un mod controlat, nu în mod abuziv. De asemenea, profesorii au nevoie de sprijin în adoptarea unor metode moderne și inovatoare, folosind metode digitale.

Un alt proiect „Equal Rights Great Opportunities, parteneri fiind Techniki Scholi Larnakas, Larnaka, Cipru, 2nd Lykeo of Kalamata, Kalamata, Grecia, Ogrenciden Armagan Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia, Kauno buitiniu paslaugu ir verslo mokykla, Kaunas, Lituania, Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Wiener Neustadt, Austria. Proiectul își propune să promoveze mesajul „Drepturi egale, mari oportunități”, în care subliniază necesitatea unei comunități bazată pe egalitate, cu potențialul de a duce la oportunități mari de dezvoltare umană. Și-n acest caz, coordonator este profesorul Codruța Țenea.

Cel de-al treilea proiect se intitulează „Local solutions for global challenges / Soluții locale pentru provocări globale. Școlile din țările partenere, alături de România sunt: Istituto Superiore Statale „Mario Rutelli”, Palermo, Italia (coordonator); I Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, Brzozów, Polonia; Vilniaus Pranciskaus Skorinos gimnazija, Vilnius, Lituania; Colegio Santo Tomás de Aquino – Liceo Santa Teresa de Jesús, Inca, Spania, FORAVE – Associação para a Educação Profissional do Vale do Ave, Lousado, Portugalia Proiectul are ca punct de plecare situația economică mondială actuală ce a determinat necesitatea dezvoltării unor programe școlare bazate pe abilități antreprenoriale. Profesor coordonator este Ana-Maria Udrescu.

„Des rivières dans nos villes / Râurile din orașele noastre” se numește cel de-al patrulea proiect implementat. Școlile din țările partenere sunt: Lycée Saint Caprais, Agen, Franța (coordonator); I Liceum Ogolnoksztalcace im.Juliusza Slowackiego w Czestochowie, Czestochowa, Polonia; HANSE-Berufskolleg, Lemgo, Germania; FUNDACION SAN VALERO, Zaragoza, Spania.

Ca o continuare a precedentului Erasmus +, în care s-a lucrat alături de Direcția Silvică Vâlcea, noul proiect își propune să abordeze diversele legături istorice, economice și literare dintre orașe și râurile care le traversează. Și-n acest caz, coordonatorul proiectului este prof. Ana-Maria Udrescu.

Erasmus+ este programul Comisiei Europene în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului pentru perioada 2014-2020.