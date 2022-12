Prin amendament la bugetul de stat,

1,5 MILIOANE DE LEI AU FOST DIRECȚIONAȚI pentru infrastructura rutieră din Vâlcea

Daniela Oteșanu, deputat de Vâlcea, a anunțat că, alături de colegii social-democrați, a reușit ca, printr-un amendament adus la recent adoptatul buget de stat, suma de 1,5 milioane de lei să fie direcționată către modernizarea infrastructurii rutiere din județul nostru. Fondurile astfel alocate vor putea fi folosite în cursul anului 2023 pentru lucrări de îmbunătățire a condițiilor în care se desfășoară traficul rutier pe drumurile din județ.

„Ne-am propus să avem bugetul votat în luna decembrie și am reușit! Am finalizat dezbaterile și votul final pe Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Consider că este un buget de perspectivă, un buget bun pentru anul 2023. Din bugetul votat, am reușit să direcționăm printr-un amendament susținut de mine suma de 1.500.000 (15 miliarde de lei vechi) către infrastructura rutieră din județul Vâlcea. Am luat această decizie în urma consultărilor avute cu președintele Constantin Rădulescu. Ne bucurăm că am reușit să aducem un plus la dezvoltarea infrastructurii rutiere, dezvoltare începută de președinte încă din primul mandat în fruntea Consiliului Județean Vâlcea. Mulțumim tuturor colegilor pentru votul de susținere!”, a declarat Daniela Oteșanu după ce amendamentul pe care l-a susținut a fost inclus în Bugetul de stat al României aferent anului 2023.