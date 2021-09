Primarul Sorin Vasilache le-a deconspirat elevilor din Olănești SECRETUL UNUI AN ȘCOLAR plin de reușite!

Unitățile de învățământ din orașul Băile Olănești și-au deschis porțile pentru un nou an școlar. Chiar dacă autoritățile ne «amenință» cu iminenta sosire a valului IV al pandemiei de Coronavirus, elevii și părinții lor au venit în număr mare în curtea școlilor din întreg județul! În rândurile de mai jos, vă prezentăm mesajul transmis elevilor din Băile Olănești de către edilul stațiunii.

„Începutul anului școlar 2021/2022 ne oferă prilejul de a adresa urări de bine, sănătate și putere de muncă tuturor celor care astăzi vor trece pragul școlii, cu bucurie, speranță și emoție, în special celor mici, aflați la început de drum. Va fi un an în care vor descoperi, alături de cadrele didactice, tainele cărților și ale învățăturii. Tuturor elevilor le dorim un an școlar bun, cu multă poftă de învățătură și multe note de 10, părinților multă răbdare, iar profesorilor înțelegere și toleranță”, au fost cuvintele edilului Vasilache din care elevii au aflat că pofta, de învățătură, va fi cea care le poate aduce note mari!

Sursă foto: Facebook