Primarul de la Gușoeni, dezamăgit de Guvern

Primarul comunei Gușoeni și-a arătat, din nou, dezamăgirea că tot mai mulți români aleg să plece la muncă în străinătate, deoarece țara noastră nu oferă condiții pentru un trai decent. „Cu toţii am văzut că, în plină pandemie, s-a plecat masiv în străinătate, la muncă în agricultură, fiindcă acolo munca în agricultură este recunoscută. Consider că, dacă tot am trecut prin momentele acestea şi mulţi s-au întors în satul natal fiindcă i-a pus pe gânduri pandemia, ar fi fost bine să fie determinaţi să rămână în ţară. Un guvern responsabil, cu gândul la ţară, putea să vină cu un program de majorare a salarizării în agricultură, iar aceşti oameni ar fi putut să salveze agricultura României. Pandemia ar fi trebuit să îi facă mai conştienţi pe actualii guvernanţi de importanţa agriculturii din România. Mai mult, acei oameni nu trebuiau expuşi riscului în plină pandemie şi lăsaţi să plece din ţară în perioada stării de urgenţă pentru a lucra în agricultură în alte state. Se puteau găsi soluţii şi pentru agricultura noastră, iar acordarea salariului de 1.000 de euro celor care lucrează în acest sector putea salva economia noastră”, declară edilul Nicolae Concioiu.