Primăria Râmnicului dotează DADP cu autospeciale pentru intervenții de urgență

Vineri, 25 noiembrie 2022, la Primăria Municipiului a fost prezentată cea mai recentă achiziție pentru dotarea Direcției Administrării Domeniului Public: o autoplatformă cu nacelă Renault Master cu posibilitatea de operare la înălțimi de până la 20 metri. Cu ocazia prezentării, primarul Mircia Gutău a declarat că autospeciala va ușura intervențiile DADP în special pentru remedierea disfuncționalităților din sistemul de iluminat public, dar și în cazul unor lucrări de urgență la blocuri, arbori etc. O altă achiziție menită să eficientizeze activitatea departamentului responsabil de întreținerea domeniului public este o autoutilitară Iveco pentru transport muncitori și materiale, cu benă basculabilă, ce va fi livrată municipalității în perioada următoare. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă Primăriei Râmnicu Vâlcea

