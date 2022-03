PRIMĂRIA PUNE LA DISPOZIȚIE ȘAPTE SPAȚII pentru râmnicenii care doresc să se autorecenzeze asistat

• acţiunea de autorecenzare debutează pe 14 martie

Zilele trecute, Primăria Râmnicului a stabilit locurile special amenajate destinate autorecenzării asistate în cadrul Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România, recensământ care se va derula în cursul acestui an. Cele șapte spaţii care vor funcționa în Râmnicu Vâlcea sunt amplasate după cum urmează:

1.Piaţa Nord, str. Matei Basarab nr. 1A (spaţiul administrativ din cadrul rotondei comerciale);

2.Arenele „Traian”, bd. Nicolae Bălcescu nr. 24 (parterul Direcţiei Economico-Financiare);

3.Sediul APAVIL SA, str. Carol I nr. 3-5 (parter);

4.Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae”, str. Antim Ivireanul nr. 17 (sala de sport);

5.Cinematograful „Geo Saizescu”, bd. Tineretului nr. 2A (foaier);

6.Casieria Ostroveni, str. I. C. Brătianu nr. 6A;

7.Grădiniţa cu program normal Colonie, str. Caporal Hanciu nr. 1 (holul de acces).

Recenzorii pentru autorecenzarea asistată îşi vor desfășura activitatea în aceste spaţii în perioada 14 martie – 15 mai 2022, de luni până duminică, între orele 9.00 – 19.00.

Conform www.recensamantromania.ro, autorecenzarea asistată reprezintă acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi, cu sprijinul unui recenzor. Autorecenzarea asistată se poate realiza atât de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează, sub îndrumarea recenzorului, cât şi de pe tabletele electronice instalate în spaţiile special amenajate.

n Material realizat cu sprijinul Primăriei Râmnicu Vâlcea