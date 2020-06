Prima data cand comanzi dintr-o florarie online Bucuresti. La ce sa te astepti, cat de diferita e experienta fata de cumparaturile din florariile fizice?

Daca ai fost obisnuit sa cumperi mereu din florariile de cartier sau din mall buchete de flori si aranjamente pentru diverse ocazii, evenimente importante s-ar putea sa ti se para destul de ciudat sa comanzi flori dintr-o florarie online Bucuresti. Ai doar fotografii detaliate, poti da zoom, dar nu poti mirosi florile, nu poti sa le vezi in realitate, poti doar sa le apreciezi in functie de calitatea fotografiilor. Poate fi ceva diferit de cea ai incercat pana atunci, dar nu trebuie sa eviti sa comanzi din florariile online, mai ales pentru prima data, doar pentru ca in trecut ai cumparat din florariile fizice.

Nu exista nicio diferenta intre o florarie fizica si una online, ambele ofera flori proaspete de calitate, ambele au foarte multe tipuri de aranjamente florale si preturi bune, ceva mai bune gasesti in online. Floraria online cu experienta, cum este si Floraria de Vis, iti poate oferi o sesiune de shopping mai placuta si mai relaxanta decat o florarie fizica. De ce? Nu te deplasezi nicaieri, cauti florile de acasa sau din orice mijloc de transport, site-ul e disponibil pe toate dispozitivele si comenzile se plaseaza usor. Te poti gandi cat doresti pana sa cumperi florile, compari buchete, le personalizezi, stii ca ai mereu flori pe stoc si te bucuri de reduceri mari care ajung la 50% la toate comenzile online in cazul Floraria de Vis.

Buchete de trandafiri

Spre deosebire de o florarie fizica, in floraria online discuti un consultant pe chat, la telefon inainte sa cumperi buchete de trandafiri, te poti documenta din n surse pana sa alegi buchetul perfect. Ai informatii actualizate, descrieri complete in pagina de produs, ai cele mai bune oferte tot timpul, indiferent de sezon. Pe langa toate acestea florile vin de la producatori de top din diverse tari unde cultura florilor este ridicata la rang de arta, unde se investeste in flori si in caliate.

Prima data cand vei comanda vei vedea ca experienta e total diferita si mai simpla decat in florariile fizice. Intri pe site, cauti cu motorul de cautare sau cu ajutorul filtrelor si al categoriilor ce flori te intereseaza. Gasesti multe buchete si aranjamente florale deosebite, ai multe variante si preturi bune mereu. Cand ai deja lista de cumparaturi plasezi totul in Cosul de Cumparaturi, iar de acolo poti trece la cumpararea efectiva. Completezi toate datele de livrare, alegi modalitati de plata, plasezi comanda si astepti confirmarea. In cateva minute ai si confirmarea si livrarea pleaca spre tine urmand ca in patru ore cel mult sa primesti florile. Mai simplu de atat nu exista si totul dureaza cateva minute.

Florarie online

In momentul in care cumperi de la florarie online pentru prima data poti primi si bonusuri, discount in plus, transportul e mereu gratuit cel putin la Floraria de Vis pentru orice comenzi, ai si felicitari premium lucrate manual, dar si florari care sunt alaturi de tine cu cele mai bune sugestii de produse si de preturi. In functie de sistemul de fidelizare al florariilor online ai si puncte pe care le acumulezi si ai reduceri si mai multe la cumparaturi viitoare. Livrarea e rapida, se realizeaza doar cu masini speciale pentru acest tip de transport, toate florile sunt asigurate in masina si aranjate ca sa ramana intacte pana la livrare. Se aleg cele mai scurte rute si e foarte usor sa stii cand ajunge curierul si cand a fost livrata comanda.

Floraria online de la care vei cumpara in continuare iti va da, daca te abonezi la newletter, si cele mai bune oferte imediat ce apar si reduceri bune de pret mai ales daca devii client fidel si ai cumparaturi destul de dese de pe site. Asa comanzi ce flori doresti la cele mai mici preturi si cu economiile facute poti cumpara si aranjamente mai deosebite.

Ursuleti din trandafiri

La Floraria de Vis gasesti la orice ora si ursuleti din trandafiri, cu dimensiuni standard, usor de personalizat si de realizat. Trandafirii folositi sunt de cea mai buna calitate, rezista bine la transport, se pot combina mai multe tipuri de trandafiri, cu o cromatica diferita pentru un efect vizual mai puternic. Ursuletii din trandafiri din floraria virtuala se pot transforma intr-un cadou perfect de ziua ei sau cand vrei sa faci o declaratie de dragoste, sunt buni si pentru diverse decoruri pe care vrei sa le personalizezi.

Florarii care se ocupa de realizarea ursuletilor din trandafiri stiu ce fel de trandafiri sa aleaga pentru a obtine adevarate opere de arta si pentru a avea mereu cei mai frumosi si mai interesanti ursuleti din flori pe care ii poti comanda online. Cu ajutorul lor vei avea figurine din flori deosebite care se vor incadra perfect in contextul evenimentului la care vei participa sau pe care il organizezi de luni bune. Ursuletii din trandafiri sunt solutia rapida pentru orice eveniment privat sau pentru o ocazie speciala si au preturi reduse cu 50% la Floraria de Vis, exclusiv online.