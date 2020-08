Preşedintele SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi se autodenunţă pentru manipularea pieţei

Stupefiant! Preşedintele SIF Banat Crişana (SIF 1) Bogdan Drăgoi se autodenunţă în Comunicatul trimis Bursei de Valori Bucureşti în 30 iulie 2020: „Anterior lunii aprilie 2019, diferenţele valorice rezultate între cele două metode de evaluare nu au fost semnificative, astfel încât să denatureze în mod substanţial valoarea acţiunilor SIF Imobiliare.”

(Pentru context, vezi NOTA REDACŢIEI).

NOTA REDACŢIEI

Bogdan Dragoi se referă la două metode de evaluare a acţiunilor pe care le detaliase înainte:

„[…] evaluarea acţiunilor SIFI pentru calculul activului net se realizează prin metode diferite, în funcţie de înregistrarea sau nu a unor tranzacţii în piaţă în ultimele 30 de zile, astfel:

– În situaţia în care s-au înregistrat tranzacţii în ultimele 30 de zile de tranzacţionare bursieră, acţiunile SIFI se evaluează în conformitate cu prevederile art. 113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem. Preţul utilizat ca preţ de referinţă se calculează în baza activităţii de tranzacţionare din data zilei pentru care se efectuează calculul activului, utilizat ca reper în deschiderea şedinţei de tranzacţionare din ziua următoare”;

– În situaţia în care pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de tranzacţionare nu se înregistrează tranzacţii, evaluarea acţiunilor SIFI se efectuează în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) şi alin. (1) lit. a), pct. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la „valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii respective”. (Vezi întregul Comunicat aici)

Negând că diferenţele valorice rezultate între cele două metode de evaluare ar fi fost semnificative, Bogdan Drăgoi recunoaşte explicit că a tolerat o denaturare a valorii acţiunilor SIF Imobiliare, dar neagă că ea ar fi fost „substanţială”, ca şi când ar exista vreo limită legală a denaturării permisă de lege.

Nu, nu există.

Toleranţa la denaturare manifestată de Bogdan Drăgoi este legal inacceptabilă, iar declararea ei în mod oficial reprezintă un autodenunţ de manipulare difuzat prin Bursa de Balori Bucureşti.

Dar, asta nu e totul…

Preşedintele SIF1 Bogdan Drăgoi nu se sfieşte să furnizeze informaţii false la Bursa de Valori Bucureşti, pentru că diferenţele valorice rezultate între cele două metode de evaluare, anterior lunii aprilie 2019, se ridică la zeci de milioane de euro.

De exemplu, diferenţa de care vorbeşte Bogdan Drăgoi este, la 28.09.2018, de 248,5 milioane de lei (circa 50 de milioane de euro), după cum rezultă din propriile documente înaintate la BVB şi care sunt publice. (Vezi NOTA de mai jos)

• Notă la situaţia raportării către BVB a activelor şi datoriilor SIF Banat Crişana la 28.09.2018:

„Informăm investitorii că valoarea activului net al SIF Banat Crişana la data de 28.09.2018 a înregistrat o creştere cu 214.470.703 lei reprezentând 8,7%, faţă de valoarea la 31.08.2018. Această creştere se datorează aprecierii semnificative a valorii pachetului de acţiuni deţinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.09.2018 are valoarea de 405 milioane lei, faţă de 156,5 milioane lei valoare la 31.08.2018. Facem menţiunea că SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piaţa AeRO (tranzacţionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scăzută şi tranzacţii sporadice.

Variaţia mare a valorii pentru pachetul deţinut la SIF Imobiliare PLC se datorează metodologiei de evaluare”.

Acest salt de 248,5 milioane de lei în aşazisa „valoare de piaţă” a SIF Imobiliare este generat de tranzacţia (acea unică tranzacţie!) cu …două (2!) acţiuni SIFI, la preţul de 90 de lei/acţiune, de la data de 20.09.2018.

Tranzacţia a umflat SIFI cu 248,5 milioane de lei, iar SIFI a umflat Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana cu aceeaşi sumă.

Dar, probabil că fără această umflătură, Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana ar fi suportat o scădere de 34 de milioane de lei, aşa că, în loc ca rezultatul să explodeze cu aceeaşi cifră ca SIFI, s-a multumit cu o creştere de doar 214,5 milioane de lei.

• Deducţie:

– data de 20 septembrie 2018 este anterioară lunii aprilie 2019;

– între 404 milioane lei şi 156,5 milioane lei este o diferenţă de 248 milioane de lei, care nu ar putea fi neglijabilă pentru niciun SIF;

– prin urmare, preşedintele SIF1 Bogdan Drăgoi nu se sfieşte să furnizeze informaţii false la Bursa de Valori Bucureşti, afirmând că „anterior lunii aprilie 2019, diferenţele valorice rezultate între cele două metode de evaluare nu au fost semnificative”.

Manipularea Valorii Activului Net la SIF Banat Crişana nu este de azi de ieri, nu este din 25 aprilie când Bogdan Drăgoi afirma oficial că a început să întreprindă demersuri pe lângă ASF să stopeze denaturarea ei, ci durează de ani de zile.

Manipularea durează de şapte ani.

Manipularea durează de la înfiinţarea şi listarea SIF Imobiliare.

Situaţia sugerează puternic că SIF Imobiliare a fost creat şi listat cu scopul manipulării Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana (posibil să fi existat şi scopuri adiacente).

Ziarul BURSA pune la dispoziţia cititorilor săi istoricul complet al tranzacţiilor cu acţiunile SIF Imobiliare, de la data listării societăţii pe piaţa AeRO şi până astăzi.

Din cele observate de noi, tranzacţiile cu SIFI au loc la momente oportune pentru umflarea Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana; există perioade de acalmie, când Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana pare să fie corect calculată, care alternează cu perioade unde ritmul tranzacţiilor cu câte o acţiune SIFI o denaturează consistent şi susţinut, de la o lună la alta.

După cum credem, Activul total, Activul net şi valoarea unitară a activului net pentru SIF 1, raportate prin Anexa 16 lunar, au fost supraevaluate (calculate pe baza preţului de piaţă la SIFI) în următoarele perioade:

• luna decembrie 2013, tot anul 2014, ianuarie-martie 2015, iulie 2015, decembrie 2017, martie-aprilie 2018, septembrie-octombrie 2018, aprilie-mai 2019, mai-iunie 2020.

Pe baza valorii contabile (consider că acestea sunt valori corecte care oglindesc valoarea justă şi reală a patrimoniului privit prin prisma evaluării SIFI), ele au fost calculate în următoarele perioade: aprilie-mai-iunie 2015; august-decembrie 2015, tot anul 2016, ianuarie-noiembrie 2017, ianuarie-februarie 2018; mai-august 2018; noiembrie-decembrie 2018; ianuarie-martie 2019; iunie 2019-aprilie 2020.

Niciunul dintre ziariştii BURSA nu are experienţă de administrator de fond de investiţii şi, prin urmare, nu bag mâna în foc pentru exactitatea acestor calcule, dar ele nu pot fi greşite în întregime şi le public pentru că sunt sugestive pentru practicile administratorului SIF Banat Crişana.

Să menţionăm că Bogdan Drăgoi a primit avizul ASF pentru calitatea de preşedinte al SIF Banat Crişana la data de 19 august 2015 şi, deci, nu are responsabilitate pentru ceea ce au făcut predecesorii lui.

Dar, pentru manipularea de la acea dată până acum este responsabil ca şi pentru falsificarea informaţiei înaintată la BVB cu o săptămână în urmă.

La 19 august 2020, peste doar două săptămâni, Bogdan Drăgoi ar trebui să aniverseze cinci ani la cârma SIF Banat Crişana, dar se află în centrul unei manipulari de piaţă care rivalizează cu cele de la Rompetrol şi FNI.

