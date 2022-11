Email the Author

„La 28 noiembrie 1918, Consiliul Național Român, întrunit în Palatul Mitropolitan de la Cernăuți, a votat în unanimitate unirea Bucovinei cu România vindecând astfel rana lăsată în trupul țării la 1774 prin ocuparea acesteia de către Imperiul Habsburgic. 1918 a fost un an astral pentru români; mai întâi Basarabia, apoi Bucovina și, în final, Transilvania, provincii istorice ale națiunii române, s-au unit cu țara prin voința poporului, recunoscută prin tratatele de pace care au urmat Primului Război Mondial. Unirea acestor teritorii și formarea României Mari au stabilit pentru prima dată de la scurta reușită a lui Mihai Viteazu o coincidență între România ideală, a dreptului național, și cea reală, a fruntariilor recunoscute internațional. Chiar dacă astăzi această coincidență s-a pierdut, ea inspiră respect și speranță nației române; iar nouă, urmașilor acelora care au făcut posibilă Unirea, ne fixează un standard de comportament patriotic” , a transmis deputatul Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea, în ziua în care s-au împlinit 104 ani de la Unirea Bucovinei cu România. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al PNL Vâlcea

