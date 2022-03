PREMIUL III THINK AWARD a fost obținut de echipa de robotică BroBots a Colegiului Național „Alexandru Lahovari”

BroBots – echipa de robotică a Colegiului Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea a obținut Premiul III – Think Award la etapa regională, desfășurată remote (de la distanță) a concursului internațional de robotică „First Tech Challenge”.

Echipa de robotică BroBots se află la a patra participare în competiția internațională de robotică intitulată First Tech Challenge.

La etapa regională remote Timișoara-București, desfășurată în perioada 14-19 februarie 2022, ecipa liceenilor râmniceni a obținut premiul III la una dintre cele mai importante categorii –Think Award. Astfel, echipa a reușit să continue seria premiilor obținute în anii anteriori la etapa regională de la Timișoara a competiției First Tech Challenge (Premiul II Think Award – 2019, premiul II Connect Award – 2020, Premiul I Motivate Award – 2021).

În toamna anului 2018, în urma unui concurs de selecție, echipa a fost beneficiara unui grant (kit-ul de bază pentru construcția robotului, o imprimantă 3D și truse de scule) oferit de Asociația Nație Prin Educație, cea care organizează competiția în România. „BRD First Tech Challenge” este cel mai mare program de robotică și educație STEM din România. „Nație Prin Educație” oferă sprijin liceenilor care vor să facă performanță într-un domeniu de care depinde viitorul tuturor.

„În adolescență se formează personalitatea noastră și vreau să le transmit tuturor elevilor că e foarte important să fie pretențioși, să ceară mult de la ei, în primul rând, și să fie muncitori. Să nu renunțe până nu văd o idee, oricât de îndrăzneață li s-ar părea la prima vedere, transformată în ceva real, palpabil. Programul BRD FIRST Tech Challenge Romania le oferă șansa de a intra într-o comunitate de top, unde își pot descoperi adevăratul potențial”, spunea Dana Războiu, fondatoarea Asociației „Nație Prin Educație”.

Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului legate de echipele FTC din România și organizează în fiecare an o serie de competiții regionale și naționale de robotică. Oferă mijloace și resurse și organizează cursuri online – webinarii, tabere de vară, schimburi educaționale și culturale, delegația României pentru campionatul mondial și FIRST Global Robotic Olympics, având scopul principal de a oferi mai multe oportunități de învățare liceenilor români.

Parteneriate cu mai multe universități importante din România

Au fost create și parteneriate cu o serie de universități tehnice din România pentru a recunoaște rezultatele echipelor/membrilor echipelor robotice de top FTC. Este vorba despre Universitatea Politehnică București, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași.

Proiectul de robotică FIRST Tech Challenge, organizat în România de „Asociația Nație Prin Educație” are recunoașterea Ministerului Educației. În fiecare an, echipele participă la un nou joc unde proiectează, construiesc, testează și programează roboți autonomi și conduși de operatori care trebuie să îndeplinească o serie de sarcini. Echipele sunt responsabile pentru proiectarea, construirea și programarea roboților lor pentru a concura într-un format de alianță împotriva altor echipe. Kitul robot este reutilizabil de la un an la altul. Deşi accentul cade pe robotică, pe tot ceea ce înseamnă proiectarea şi construirea de la zero a unui robot, competiţia „BRD First Tech Challenge” îi scoate la lumină nu numai pe viitorii ingineri, ci mai ales pe viitorii antreprenori ai ţării. Aceştia se afirmă în rolul de antreprenori datorită abilităţilor pe care competiţia îi obligă să le dezvolte. Totul funcţionează ca un mic business. Membrii echipei trebuie să dezvolte un business-plan, să se ocupe de promovarea echipei, de promovarea educației STEM și principiilor FIRST, de dezvoltarea unor proiecte în comunitate şi, foarte important, să atragă fonduri pentru activităţile pe care le implică această competiţie (achiziţionare componente pentru îmbunătăţirea robotului, deplasări la competiţii demo/regionale/naţionale etc.).

Aceşti patru ani de participare în proiect ne-au demonstrat că elevii care sunt angrenați în activități concrete cu suport tehnic, experimental, participă cu maximă determinare la formarea deprinderilor necesare viitorului om de știință, inginer, tehnician. Construcţia robotului presupune elemente de proiectare specifică domeniului ingineresc, de tehnologie a materialelor și execuție tehnică, de calcule și evaluări matematice cu scopul de a investiga diferite soluţii de proiectare/construcţie. Participarea la acest proiect le dezvoltă capacitatea de concentrare, disponibilitatea de lucru în echipă, dorinţa de afirmare proprie şi a colectivului din care fac parte, interesul pentru cercetarea ştiinţifică, curiozitatea ştiinţifică, rigurozitatea în gândire, respectul pentru adevăr şi pentru coechipier, respectul pentru munca intelectuală, obişnuinţa de a finaliza activităţile începute, puterea de a relua de la capăt o acţiune, tăria de a nu renunţa, disponibilitatea de a oferi ajutor, ingeniozitatea, interesul pentru istoria ştiinţei şi pentru noutăţi în ştiinţă.

Rezultatele foarte bune obținute în competiție sunt completate de proiectele pe care echipa BroBots le desfășoară în comunitate. În jurul echipei s-a dezvoltat o comunitate de alumni Lahovari (și BroBots) puternică și implicată care sprijină echipa în întreaga ei activitate. Acest proiect creează personalităţi puternice, tineri care ştiu să lucreze în echipă, să prezinte echipa, să promoveze spiritul FIRST şi educaţia STEM, tineri capabili să adune în jurul lor comunităţi care să îi sprijine.

Componența echipei din acest sezon

În sezonul actual, echipa are opt membri în componența sa. Aceștia sunt elevi ai profilul real matematică-informatică din cadrul liceului râmnicean, dar și voluntari care sprijină echipa. Mai jos, vă prezentăm lista celor opt membri ai echipei (în ordine alfabetică):

1.Chebăruș Andrei Nicolae – clasa a XI-a;

2.Ciuciulete Ștefania Adelina – clasa a XI-a;

3.Dobrete Andrei Robert – clasa a XII-a;

4.Ionel Dumitru Vlăduț – clasa a XI-a;

5.Mutuleasa Răzvan Mihai – clasa a XI-a;

6.Popescu Ștefan Bogdan – clasa a XI-a;

7.Sima Ionuț Andrei – clasa a XI-a;

8.Simion Anamaria Laura – clasa a XI-a.

Mentorii echipei sunt:

1.Prof. Simona Ianc – mentor coordonator;

2.Prof. Ștefania Issabella Cataragă – co-mentor;

3.Stud. Andrei Cosmin Toma – co-mentor (fost membru al echipei în sezonul 2018/2019).

• Material realizat cu sprijinul Departamentului de marketing și comunicare al BroBots Team