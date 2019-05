«Pororoca», «Moromeţii 2» şi «Touch me not», nominalizate Trofeul la Uniunii Cineaştilor

„Filmele «Pororoca», regia Constantin Popescu, «Moromeţii 2», regia Stere Gulea, şi «Touch me not», regia Adina Pintilie, sunt nominalizate pentru Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor la cea de-a 47-a ediţie a Galei Premiilor UCIN”, informează organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES. Evenimentul va avea loc pe 27 mai la Sala Studio a Teatrului Naţional Bucureşti şi va reuni peste 500 de invitaţi – personalităţi, vedete şi oameni de cultură, de cinema şi de televiziune. Printre filmele nominalizate la mai multe categorii se numără “Moromeţii 2”, “Pororoca”, “Charleston”, “Moon Hotel Kabul”, “Touch me not”, “Lemonade”, “Dragoste1. Câine”, “Scurt circuit”, “În pronunţare”, “Povestea unui pierde-vară” sau “Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari”, dar şi filmul “Soldaţii. Poveste din Ferentari” care primeşte premiul pentru cea mai bună prestaţie a unui actor neprofesionist.

