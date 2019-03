Popas al ministrului Sorina Pintea in Vâlcea

Pentru scurt timp, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, s-a aflat in Râmnicu Vâlcea, unde a luat parte la sosirea RMN-ului, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Alături de ministru, s-au aflat primarul Râmnicului, Mircia Gutău, și președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, cei doi susținând dezvoltarea sănătății vâlcene. Reamintim că azi a fost instalat RMN-ul in incinta Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, intr-un spațiu special amenajat.A costat 1 milion de euro și va fi dat in funcțiune in maxim o lună de zile. Gratuit, vor beneficia de investigații vâlcenii, atât cei spitalizați, cât și ceilalți bolnavi, in baza contractului cu CAS Vâlcea.