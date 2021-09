Polițiștii sunt alături de elevi, la începutul anului școlar

Poliția Română, prin structurile de prevenire a criminalității de la nivel județean, desfășoară în perioada 1-10 septembrie 2021, campania de prevenire a victimizării minorilor intitulată „Vacanța s-a terminat. Sunteți pregătiți pentru un nou început?”. Lansarea campaniei a avut loc la data de 1 septembrie 2021, în cartierul Ostroveni din Râmnicu Vâlcea, în parcurile din incinta Școlii „Anton Pann” și Cina, începând cu orele 17.00. Astfel, angajații I.P.J. Vâlcea au fost în rândul copiilor și părinților, pentru a-i informa pe linia prevenirii victimizării minorilor, a siguranței în mediul online, a prevenirii disparițiilor sau plecărilor voluntare de la domiciliu.

În fiecare din cele 10 zile ale campaniei se vor derula acțiuni punctuale care vor viza informarea părinților și a copiilor pentru a asigura siguranța în noul an școlar.

Mesajul preventiv pentru copii si adolescenți lansat de polițiști

• evită să postezi pe internet fotografii care te surprind în ipostaze indecente. Acestea sunt personale şi nu trebuie să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe internet. Ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, pentru a vă face rău, ţie sau celor apropiaţi. În plus, odată ce asemenea fotografii vor fi făcute publice, nu vei mai putea decât foarte greu să ștergi din amintirea ta trauma rușinii si umilinței la care ai fost expus;

• nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe internet este adevărat!

• nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la viața reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în pericol sau îi pot afecta pe cei din jur;

• nu te teme de cei care te amenință pe internet, ca să te determine să faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, doar te păcălesc pe tine că ar avea vreo putere si doar dacă-i crezi au putere! În realitate, singura lor putere este anonimatul. În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii sau polițiștii, medicii sau psihologii, agresorul tău se va dovedi mai neajutorat decât tine, pentru că el se știe vinovat. Dacă te amenință că are acces la informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în realitate are acces numai la informații care se găsesc foarte ușor pe internet și nu dovedesc nimic. Așa că, nu ezita să anunți un adult în care ai încredere că ești victima unei agresiuni sub orice formă pe internet și vei fi protejat!

• dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu eşti obligat să stai pe internet mai mult decât consideri necesar şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere sau teamă.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea