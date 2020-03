Poezie-premoniție despre COVID veche de un secol?

Aflați în case și având mai mult timp liber, românii au descoperit două poezii (una veche de peste un secol, cealaltă mai nouă) care par să descrie foarte bine starea în care ne aflăm astăzi cu toții. Vă invităm să lecturați cu atenție cele două poezii, pe care, la rândul nostru, le-am primit de la cititori.

Vindecarea (de Kathleen O’Meara)

Și oamenii au rămas acasă

și au citit cărți și au ascultat,

și s˗au odihnit și au făcut exerciții

și au făcut artă și s˗au jucat

și au învățat noi moduri de a fi

și s˗au oprit și au ascultat mai atent

cineva medita

cineva se ruga

cineva dansa

cineva și˗a întânit umbra

iar oamenii au început să gândească

altfel

și oamenii s˗au vindecat.

Și în lipsa oamenilor care trăiau

în mod stupid,

periculos,

fără sens și fără inimă,

pământul începu să se vindece,

iar când pericolul se sfârși,

iar oamenii se regăsiră,

se întristară pentru morți

și au făcut noi alegeri

și au visat la noi orizonturi

și au creat noi moduri de a trăi

și au vindecat complet pământul

la fel cum ei fuseseră vindecați.

Kathleen O’Meara – foto (nume real Grace Ramsay) – scriitoare și biografă catolică irlandezo-franceză în perioada târzie. Născută în anul1839 și decedată la 10 noiembrie 1888. A fost corespondentul la The Tablet, o revistă catolică britanică de frunte. Multe dintre lucrările sale serializate și biografice au apătut în revista Irish Monthly (în engleză The Irish Monthly), revistă catolică irlandeză fondată la Dublin în iulie 1873. Până în 1920 a avut subtitlul Magazine of General Literature, De asemenea, O’Meara a publicat lucrări de ficțiune, exploatând o varietate de subiecte, de la votul femeilor până la revoluțiile din Europa de Est. Majoritatea romanelor sale conțineau teme catolice și probleme de reformă socială.

Bolnavi unanim (de Adrian Păunescu)

Si ce-ar fi dacă,

Într-o zi blestemată

Ne-am îmbolnăvi cu toții

Deodată?

Și medici, și pacienți,

Și părinți, și copii?

Ce-ar fi, ce-ar fi

Dacă, brusc,

Ne-am îmbolnăvi,

Dacă n-ar avea

Cine pe cine să mai trateze,

Bandaje și paranteze?

Ce-ar fi dacă,

În urma dreptului legitim

De a ne îmbolnăvi,

Chiar ne-am trezi

Că ne-am îmbolnăvit

Și n-avem cui ne adresa,

N-avem pe cine chema?

Ce-ar fi dacă,

Într-o zi blestemată,

Ne-am îmbolnăvi

Cu toții

Deodată?

*

Miroase-a carantină peste veac,

Bolnavii sunt chemați să se supună,

La încercarea ultimă, comună,

Să li se spună: nu mai aveți leac!