„PNL și USR blochează rectificarea de buget la echipa de handbal SCM Rm. Vâlcea”

Este declarația consilierului municipal Remus Grigorescu după ceea ce, astăzi, în Consiliul Local al Râmnicului, ar fi trebuit să se numească ședință ordinară.

Un om apropiat al sportului (bun cunoscător al fenomenului, dar care știe și să aprecieze la justa valoare beneficiile pe care le poate aduce acesta!), Remus Grigorescu, a postat pe pagina sa de socializare un amplu mesaj în care atrage atenția cu privire la lipsa de fair-play de care au dat dovadă consilierii locali ai «Puterii» (unii ar spune opoziție de conjunctură) din Consiliul Local al Râmnicului când nu au votat ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi, 26 noiembrie 2020. Printre punctele care nu au mai fost supuse votului consilierilor s-a regăsit și cel prin care rectificarea bugetului echipei de handal SCM Râmnicu Vâlcea a fost amânată pentru o dată ulterioară… cine știe când.

În rândurile următoare vă prezentăm integral punctul de vedere al consilierului local Remus Grigorescu pe marginea acestui subiect:

„PNL și USR nu au vrut ședință astăzi.

Prin urmare, pentru că PNL și USR au majoritate, astăzi nu s-au discutat chestiuni extrem de importante: alocarea de bani pentru tablete pentru copii, alimentarea cu gaze, nominalizarea consilierilor locali in CA ale unităților școlare și alte proiecte importante. PNL și USR nu vor să funcționeze Consiliul local.

As fi dorit astăzi sa ma refer la punctul 12, cel referitor la rectificarea de buget a SCM Rm. Valcea in calitate de consilier municipal, de cetățean al Ramnicului și, nu in ultimul rând, in calitate de tata al unei fete care nu de putine ori a plâns pentru handbal, fie de fericire, fie de tristețe.

Și ma adresez vouă, consilierilor PNL si USR:

A fost Chimistul, a fost Chimia, Oltchim și acum SCM Ramnicu Vâlcea. O istorie îndelungată de peste 40 de ani timp in care echipa n-a făcut figurație pe teren, suntem de 20 de ori campioni ai României, avem 14 Cupe ale României, 4 supercupe, 5 trofee europene.

Pe toate aceste premii scrie «VÂLCEA», domnilor consilieri.

Nu sunt cel mai mare expert in handbal, dar nu trebuie sa fii expert ca sa-ți dai seama ca in Vâlcea handbalul e religie, e suficient sa intri in sala Traian la un meci din Champions League, e suficient pentru a vedea emulația din jurul acestei echipe. Am fost in Muntenegru cu Oltchimul, am fost in Ungaria… nicăieri n-am întâlnit atmosfera de aici, oamenii de aici respira handbal, știu handbal, simt handbal!

S-a spus ca se arunca cu banii. Suntem campioni en-titre in fata unei echipe care are un buget de peste 4 milioane de euro (adică de vreo 4 ori cât al nostru, cel puțin 4 ori), am câștigat 1 cupa, 2 supercupe și un campionat in ultimii 2 ani in fata CSM București, echipa care oferă salarii de peste 15 mii de euro pe lună.

Nu știu cine cheltuie banii aiurea, cred ca investițiile au fost făcute cu cap ținând cont de performante.

Nu trebuie sa fiti nici experți, nici matematicieni ca sa va dați seama de asta. Trebuie doar sa fiti bine intenționați și sa nu zicem ca tot ce se face e prost. Haideți sa schimbam într-adevăr ce este făcut greșit și sa lăsam sa meargă in continuare ce este bun.

In vremuri așa de grele, vâlcenii au nevoie și de bucurii, iar handbalul încă ne aduce bucurii și, nu in ultimul rând, ne aduce campioni care țin loc de exemple pentru copiii noștri. Va multumesc!”.