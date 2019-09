PNL are soluții pentru a apăra siguranța cetățeanului și ordinea publică

Partidul Național Liberal are soluții pentru a apăra siguranța cetățeanului și ordinea publică, propuse prin mai multe proiecte de lege depuse în Parlament, dar majoritatea PSD blochează adoptarea lor în regim de urgență, fiind astfel complice la toate actele de violență comise de infractorii eliberați înainte de termen în baza Recursului Compensatoriu.

Pachetul de Legi propus de Partidul Național Liberal privind siguranța cetățeanului cuprinde:

1.Abrogarea Recursului Compensatoriu, adoptat de PSD, care a dus la eliberarea anticipată a infractorilor violenți – proiect de lege depus de PNL în ianuarie 2019, blocat de PSD la Camera Deputaților. Recursul compensatoriu a întors în stradă 20.000 de infractori periculoși în mai puțin de doi ani. Rata reală de recidivă ridicată din România, precum și evenimentele din ultima vreme cu victime minori cer măsuri legislative urgente, iar soluția optimă este abrograrea recursului compensatoriu, proiect inițiat deja de către PNL.

2.Implementarea Sistemului „Alertă copil dispărut”, care reglementează difuzarea imediată către public a informațiilor privind disparițiile de copii – proiect de lege depus de PNL în august 2019, refuzat de PSD să fie adoptat în regim de urgență. Sistemul Alertă copil propus de PNL implică cetățenii și mass-media în eforturile de căutare. Informațiile despre copiii dispăruți vor fi difuzate prin sms pe o arie de căutare și pe canalele de informare în masă, gratuit, cu o anumită recurență.

3.Înăsprirea pedepselor – închisoare pe viață pentru infracțiunile de omor cu violență deosebită săvârșite în special asupra femeilor și copiilor – proiect de lege depus de PNL în august 2019, blocat de PSD la Senat. Printr-o modificare la Codul Penal, PNL propune închisoare pe viață pentru infracțiunea de omor, atunci când:

• Este cu premeditare;

• Urmărește un interes material;

• Are loc asupra unei femei gravide;

• Are loc prin cruzimi;

• Are drept victime două sau mai multe persoane;

• Pentru a înlesni sau ascunde săvârșirea altei infracțiuni;

• Autorul a comis anterior o altă infracțiune de omor sau tentativă;

• Este comisă pentru a se sustrage pe sine sau pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse.

4.Implementarea sistemului de supraveghere cu brățară electronică pentru condamnații eliberați condiționat pentru fapte comise cu violență – proiect de lege PNL depus în 2015, blocat de PSD la Camera Deputaților. Măsurile propuse sunt executarea pedepsei la domiciliu prin supraveghere cu brățară electronică, executarea în echivalent zile de muncă în folosul comunității, executarea pedepsei în zilele de sâmbată și duminică, executarea pedepsei în regim mixt în zile de muncă în folosul comunității combinat cu zile de detenție sâmbăta și duminica. Potrivit acestui act normativ, măsura executarii la domiciliu a pedepsei prin supraveghere cu brățara electronică se poate aplica doar pentru pedepsele de până la trei ani de închisoare și nu poate înlocui măsura privativă de libertate pentru recidiviști și cei condamnați pentru infracțiuni cu violență sau profitând de starea de neputință fizică sau psihică a victimei, infracțiuni de corupție.

Refuzul PSD de a adopta cele patru proiecte de Legi propuse de PNL dovedește faptul că reprezentanții PSD își continuă politica de apărare a infractorilor din ultimii trei ani, instaurată de Liviu Dragnea ca politică oficială a PSD.

• Comunicat de Presă transmis de Partidul Național Liberal