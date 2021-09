„Pentru elevii din Călimănești, PRIMA ZI DE ȘCOALĂ este una dintre cele mai așteptate zile din an”

Cuvintele aparțin primarului orașului Călimănești, Florinel Constantinescu

Începe un nou an şcolar şi la Călimăneşti, iar edilul orașului-stațiune a transmis un mesaj celor mai mici locuitori ai urbei, dar și părinților elevilor și cadrelor didactice.

În rândurile de mai jos, vă prezentăm mesajul primarului Florinel Constantinescu transmis cu prilejul începerii noului an școlar:

„Prima zi de şcoală este una dintre cele mai aşteptate zile din an. Copiii o întâmpină cu bucuria de a se revedea cu colegii şi de a porni într-o nouă aventură a cunoaşterii. Părinţii, pentru a pregăti cu migală hainele cele noi, ghiozdanele, caietele şi rechizitele. Bunicii, pentru a-i conduce pe cei mici pe drumul de acasă şi până la şcoală şi înapoi, către casă, şi pentru a le asculta pe drum poveştile din fiecare zi. Educatoarele, învăţătorii şi profesorii, pentru a coordona aventura cunoaşterii de la un capăt la altul al anului şcolar.

Venim cu toţii după o perioadă dificilă, în care cursurile au fost întrerupte de mai multe ori şi au fost continuate la distanţă, cu multe dificultăţi pentru toată lumea. Acum putem evita multe dintre problemele pe care le-am avut în ultimii doi ani şcolari.

Sunt convins că elevii, părinţii şi bunicii, cadrele didactice şi ceilalţi angajaţi ai unităţilor de învăţământ vor face tot ceea ce trebuie făcut pentru evitarea închiderii şcolilor. Apelez la responsabilitatea tuturor celor implicaţi în bunul mers al activităţii din şcolile noastre.

Vaccinarea şi respectarea regulilor de protecţie sunt singurele mijloace de evitare a întreruperii acestui an şcolar!

Mult succes tuturor celor care merg la şcoală pentru o viaţă plină de succes! Mult succes dascălilor, cei care ştiu cel mai bine cum arată drumul cunoaşterii şi mulţumiri speciale părinţilor şi bunicilor care înconjoară cu grija şi iubirea lor pe tinerii învăţăcei! Sănătate tuturor!”, a transmis primarul Florinel Constantinescu.