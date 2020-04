Pentru că nu mai avea bani să cumpere mâncare, un râmnicean a sunat la primărie

În după-amiaza zilei de 1 aprilie 2020, o persoană din cartierul Colonie Nuci, din Râmnicu Vâlcea, a sunat la nr. TelVerde al primăriei municipiului, cerând ajutor pentru că nu mai avea bani să își cumpere mâncare.

Imediat, polițiștii locali Cosmin Radu și Cristian Bușe, care se aflau de serviciu în cartierul Colonie Nuci, alături de colega lor de la dispeceratul Direcției Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, polițist local Elena Crecea, au reacționat la nevoia persoanei în cauză. Cu banii care îi aveau la ei au cumpărat produse alimentare pe care le-au oferit bărbatului care solicitase ajutor.

Polițiștii locali l-au întrebat pe acesta dacă mai are nevoie și de altceva știind ca bărbatul în cauză are grijă și de o persoană cu handicap locomotor, care are nevoie de tratament medicamentos. Bărbatul nu s-a lăcomit la ajutorul polițiștilor locali, comunicându-le acestora că doar de alimente ducea lipsă deoarece rămăsese fără bani.

Reacția bărbatului la primirea pachetului cu alimente a fost de nedescris, impresionându-i pe cei trei polițiști locali.

Sursă text: Facebook Pro Lex Valcea

Sursă foto: Primăria Râmnicu Vâlcea (imaginea prezentată nu are legătură cu cazul de față)