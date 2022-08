Pădurarul din Berbești a fost săltat de polițiști

Polițiștii Orașului Berbești ne-au anunțat că, la data de 13 august 2022, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, un bărbat în vârstă de 48 de ani, care are calitatea de pădurar, ar fi tăiat, fără marcă, arbori din specia fag și a introdus date false într-o aplicație informatică. Materialul lemnos a fost însușit și înstrăinat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3.500 lei

„În urma probatoriului administrat, la data de 23 august 2022, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului, iar în cursul zilei de 24 august 2022, el a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu cu propuneri legale. În cauză, a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic și tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național și furt de arbori, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu”, ne-au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pe marginea acestui subiect.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea