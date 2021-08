Oraș Brezoi – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Orasul Brezoi, cu sediul in orasul Brezoi, str. Lotrului, nr.2, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Înfiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Brezoi, judetul Valcea – faza studiu de fezabilitate”, propus a fi realizat in orasul Brezoi, judetul Valcea. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, str.RemusBellu, nr.6, in zilele de luni – vineri, intre orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, str.RemusBellu, nr.6.