VIDEO Florentin Pera după meciul cu Slatina: „O victorie concludentă a echipei noastre”

La finalul partidei câștigată, marți-seara, de SCM Râmnicu Vâlcea după o repriză secundă de forță contra Slatinei, antrenorul Florentin Pera s-a declarat mulțumit, per ansamblu de evoluția jucătoarelor pe care le pregătește. „Este o victorie concludentă realizată de echipa noastră după un rezultat excelent și un joc foarte bun făcut cu Krim. Nu am fost foarte determinați pe faza de apărare în prima repriză a meciului cu Slatina. La pauză am avut o discuție mai serioasă cu fetele și în repriza a doua au intrat mult mai hotărâte și ne-am creat un avantaj care ne-a dat posibilitatea să demonstrăm că am fost echipa mai bună. Este bine că legăm victoriile, victorii clare. Probabil că multe fete au fost cu gândul la meciul de duminică de la Savehof și vreau să cred lucrul acesta. Important este ca fetele să fie apte până la acel meci. S-a simțit puțin starea de oboseală de după meciul cu Krim pentru că fetele au dat totul în acel meci. (…) În meciul de la Savehof vom face tot ce depinde de noi pentru a obține un rezultat pozitiv care să ne asigure o liniște în ultimele jocuri din grupele principale ale Ligii Campionilor”, a punctat tehnicianul echipei noastre.