„O SPERANȚĂ care strălucește din când în când”

Este o constatare a deputatului Eugen Neață cu privire la sistemul de învățământ românesc pe timp de pandemie Luna trecută, deputatul Eugen Neață l-a luat pe «voleu» pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, pentru modul defectuos în care a început anul școlar 2021/2022 în contextul pandemiei de Coronavirus. Din păcate, nu s-a schimbat mai nimic spre a mai estompa din neajunsurile pe care le semnalase parlamentarul vâlcean. Totuși, Eugen Neață, nu își pierde încrederea și spune că elevii și tinerii în general sunt cei care au puterea să răzbească și să treacă peste minusurile evidente pe care le are sistemul de învățământ românesc. Parlamentarul de Vâlcea a dat și un exemplu elocvent despre potențialul din țara noastră și a amintit cum, după anul 1990, mulți tineri români au învățat aproape singuri informatică într-o perioadă în care sistemul de învățământ românesc era foarte deficitar în a oferi cursuri de calitate în acest domeniu. „Administrarea școlii românești pe timp de pandemie a fost și rămâne cel mai impresionant exercițiu de neputință guvernamentală. Prin amploarea sa și prin impactul asupra mersului societății noastre, școala este cea mai convulsivă dintre instituții. S-a deschis și, mai ales, s-a închis după cum a suflat vântul prin urechile tuturor. Miniștrii, cadre didactice, părinți. Șefi mari, șefi mijlocii și șefi din ce în ce mai mici. Foarte multe categorii profesionale și nicio specializare, vreau să zic. Mă rog, nicio specializare potrivită cu situația didactică și cu situația medicală. În general, toți cei care s-ar pricepe oarecum la școală se ocupă de administrare sanitară și toți cei care se pricep la altele, iau decizii cu consecințe didactice devastatoare. Mai exact, ministrul învățământului construiește argumente pentru deschiderea școlii ca pentru deschiderea unei uși oarecare și nu ne spune nimic despre ceea ce se mai produce prin școli, în termeni instructiv-educativi, treabă despre care, în consecință, nu vorbesc nici dascălii și nici părinții, ca să-i enumerăm pe adulți. Singurii care cer mai multă preocupare pentru conținutul învățământului românesc sunt elevii, dar, după câte puteți vedea, de la o vreme nu-i mai întreabă cineva ce părere au. Învățământul este, cum spuneam, un domeniu extrem de convulsiv, dar și un domeniu în care se pun batistele pe țambal, cum se zice pe la noi”, a precizat Eugen Neață. „Cred în spiritul oamenilor foarte tineri, care se ocupă de propria formare cu pasiune și cu încredere în viitor. Sunt cel mai greu de deturnat de la bucuria de a trăi. I-am văzut în anii nouăzeci învățând informatică atunci când nicio catedră din țară nu le putea oferi așa ceva și punând pe harta lumii România într-un domeniu pentru care școala n-a oferit suport destul de mult timp”, a concluzionat reprezentantul județului Vâlcea în Camera Deputaților.

