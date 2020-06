Mult succes la examenul de Bacalaureat tuturor absolvenţilor de liceu din Râmnic!

Multe au fost lucrurile ce au lipsit oraşului în acest început de vară sub spectrul coronavirusului. Iar printre acestea se numără şi alaiurile festive de absolvenţi de liceu care, în anii precedenţi, umpleau de culoare bulevardele Râmnicului. Chiar dacă nu am mai avut ocazia de a vă vedea şi saluta la absolvirea liceului, am ştiut că, până şi în aceste condiţii vitrege de izolare şi distanţare, voi continuaţi să învăţaţi cu asiduitate pentru examenul de maturitate care vă stă înainte. Şi sunt convins că veţi trece cu bine de acest Bacalaureat, la fel cum am certitudinea că veţi găsi inteligenţa şi puterea necesare pentru împlinirea oricăror ţeluri pe care vi le-aţi propus în viaţă. Sunt, de aceea, onorat ca în numele comunităţii locale a Râmnicului să vă felicit pentru absolvirea unui întreg ciclu de învăţământ şi să vă doresc din inimă mult succes la toate examenele pe care le aveţi înaintea voastră!

• Mircia GUTĂU, primarul Râmnicului