Motel și Restaurant Lotrișor, la vânzare

Federalcoop Rm. Valcea-Societate cooperativa de consum de gradul 2, cu sediul in strada Carol I, Nr.1, judetul Valcea, avand CUI RO 3238814, C38/42/2005, e-mail : federalcoopvalcea@yahoo.com, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea activului : imobil « Motel si Restaurant Lotrisor » si teren in suprafata in suprafata de 5218,44 mp, situat in Calimanesti, DN 7, judetul Valcea.

Licitatia va avea loc in data de 07.07.2021, ora 10.00, la sediul Federalcoop Rm. Valcea din strada Carol I, nr.1, Rm. Valcea, judetul Valcea.

In cazul neadjudecarii imobilului la prima etapa, licitatia va fi reluata in data de 14.07.2021, orele 10.00 si in data de 27.07.2021, orele 10.00, la sediul Federalcoop Rm. Valcea din strada Carol I, nr.1, Rm. Valcea, judetul Valcea. Informatii suplimentare puteti obtine la nr. de telefon 0350.404.865, e-mail : federalcoopvalcea@yahoo.com sau va puteti prezenta la sediul Federalcoop Rm. Valcea.