Mirajul (Oltului) sau cum ar spune DEX-ul – farmec, atracție irezistibilă

Anotimpul cald scoate oamenii afară, la piscine, la parcurile acvatice de distracție, la tot felul de activități în aer liber. În Vâlcea, oferta de astfel de locuri, unde să-ți petreci timpul liber, «la bălăceală», cu prietenii sau familia este suficientă, atunci când vorbim de vară. Ea scade considerabil și ajunge la minim când vremea nu mai este așa prietenoasă cu noi. Atunci sunt la mare căutare piscinele încălzite sau cu apă termală. Și cum în Râmnic le numeri pe degetele de la o mână, privirea se îndreaptă spre localitatea vecină, nu prea îndepărtată – Călimănești.

Piscine, sală de fitness, parc acvatic, terenuri de sport…

Și cum spunea și poetul: Cât avem Călimănești, mai sunt eu și tu mai ești, iată-ne, în 15-20 de minute, în orașul, pe bună dreptate numit, de un cunoscut site de călătorii din România: «Călimănești -Căciulata, stațiunea care le are pe toate». Și pentru că acum accesul la informații este facil, am intrat și am luat câteva date de pe Centru Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea. Și ușor ghidați de dorința noastră de bălăceală, am ajuns la Mirajul Oltului. Și o să încep cu finalul, concluzia: nu am regretat nicio clipă alegerea făcută! Recomandăm cu încredere! Argumente? Iată câteva…o locație modernă, acces ușor pe picioare sau cu mașina (oferă parcare gratuită). Locația are două componente: un parc acvatic și un parc de agrement cu terenuri de sport, aflate în zone distincte. Aqua-park-ul este situat în sudul stațiunii Călimănești, iar zona pentru sport se află pe malul estic al Oltului, în localitatea Jiblea Veche. Noi am accesat Aqua-park-ul…vremea a zis STOP plajă și distracție în aer liber. Așadar, parcul acvatic are două piscine interioare, trei piscine exterioare, un ansamblu de tobogane cu o înălțime de 14 metri, saună, sală de fitness, zonă de cafenea, vestiare și grupuri sanitare. Parcul de agrement și sport din zona Jiblea Veche are terenuri de tenis, de minifotbal, pistă pentru role, loc de joacă, vestiare, grupuri sanitare, dar și un ponton plutitor de la care pleacă în curse al doilea vaporaș de pe Olt.

Omul sfințește locul

Un personal care te vrea acolo, așa am simțit, cu bun simț, tot timpul interesat de ceea ce ai nevoie; serviabil și prezent. Am pășit în vestiare și băi foarte curate, împreună cu familia ne-am simțit în totală siguranță. Apa curată, caldă, temperatura plăcută, personal care veghează în permanență să nu se petreacă vreun accident, liniște și relaxare. Păi nu d-aia am plecat de acasă? Chiar dacă am înotat, am sărit, ne-am scufundat….am plecat spre casă relaxați, binedispuși și dornici să o luăm, a doua zi, de la capăt, că, ce să vezi! Începea o nouă zi de muncă! Iar gândul nostru tot la bălăceală…Deocamdată un miraj…

Alin Tudoroiu