Astăzi, la CJ Vâlcea: Ministrul Fondurilor Europene a anunțat renunțarea la Ghidurile de Finanțare (Video)

Roxana Mînzatu (foto, în stânga imaginii), ministrul Fondurilor Europene, a fost prezentă astăzi, la orele prânzului, la Consiliul Județean Vâlcea pentru o vizită care a culminat cu o conferință de presă în compania președintelui Constantin Rădulescu (foto, în dreapta imaginii). Cel mai important mesaj transmis de către membrul Executivului a fost că, pentru următorul exercițiu care debutează în anul 2021, pentru domeniul Infrastructură să nu existe Ghidurile de Finanțare.

„Dacă am decis că, pe Infrastructură, vom avea de reabilitat niște drumuri județene, orășenești sau vom avea de făcut niște investiții să nu mai avem acest concept de Ghid Apeluri. Da, păstrăm Ghiduri pentru ONG-uri, pentru anumite tipuri de investiții în dezvoltarea mediului de afaceri, dar pe investițiile de infrastructură publică să nu mai punem autoritățile una împotriva celeilalte, să-și facă documente, să aștepte lansarea apelului… Fără Ghiduri! Și fără Apeluri! Portofoliul de proiecte… cam asta este o direcție pe care eu aș susține-o. Asta înseamnă asumare, asta am și spus mai devreme. Așa după cum am spus, suntem într-o etapă inițială de negociere cu Comisia Europeană, că noi nu decidem singuri ce facem cu banii europeni. Avem idei și le agreăm cu cei de la Regio și eu cred că-i vom convinge, dar ei vor spune așa: doar voi să vă decideți care este portofoliul de investiții: la nivel național, pe infrastructura mare, la nivel de regiune, pe drumuri județene, pe spitale…”, au fost cuvintele ministrului Roxana Mînzatu.