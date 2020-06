Miniştrii fondurilor europene şi agriculturii, vizită de lucru în judeţul Vâlcea

Încă de la preluarea guvernării, PNL are ca obiectiv realizarea de investiţii masive pentru dezvoltarea statului român, iar multe dintre aceste lucrări nu mai sunt pe hârtie, ci pe teren.

Ministrul fondurilor europene, Marcel Boloş, şi Ministrul agriculturii, Adrian Oros, au întreprins în data 26 iunie 2020 o vizită de lucru în judeţul Vâlcea. Aceste vizite de lucru au fost realizate la iniţiativele factorilor politici, parlamentarii PNL, a secretarilor de stat PNL, dar şi a primarilor PNL din judeţul Vâlcea care au vrut să se asigure că fondurile europene vor fi cheltuite pentru a garanta o creştere a standardului de viaţă.

Ministrul Marcel Boloş a întreprins, de câteva zile, un tur de forţă în toată țara pentru deblocarea a 57 de proiecte de apă și canal care trenau de ani de zile, plus verificarea proiectelor de cercetare în valoare de 23 de milioane de euro semnate digital pentru concretizarea Hubului Hidrogenului. Ministrul Fondurilor Europene a purtat discuții cu reprezentantul ADI APA Vâlcea, Robert Schell, primar al oraşului Brezoi, pentru ca noul plan de extindere și modernizare a proiectelor de apă și canal din județ să fie avansat. Aceste proiecte, la nivelul judeţului Vâlcea, sunt în valoare de peste 216 milioane de euro şi au ca finalitate o serie de lucrări în infrastructura de apă și canal. Pentru aceste proiecte sunt pevăzute 39 de localități, iar în total se vor realiza peste 1.000 de km de rețele de apă, 1.000 km de canal, 30 de stații de apă şi stații de epurare. De pe urma acestui proiect de 216 milioane de euro aflat în analiză la Vâlcea, 101.343 de locuitori vor beneficia de servicii de canalizare și 64.402 de apă curentă în cele 39 de unități administrativ-teritoriale.

Au fost, de asemenea, verificate pachetele de hrană și igienă, destinate pentru judeţul Vâlcea, avându-i ca furnizori principali pe Boromir şi Râureni, producători locali. Sunt aflate în curs de livrare către 1,18 milioane de români aflați în situații defavorizate, conform http://mfe.gov.ro/persoane-defavorizate/. În judeţul Vâlcea vor fi distribuite peste 22.000 de pachete, dintre care 950 în Râmnicu Vâlcea.

În plus, la aceste întâlniri au participat 41 de primari şi membrii Biroului Politic Judeţean PNL unde s-au purtat discuţii pe tema gazelor şi a POR-urilor, dar şi cu cei din Ţara Loviştei pe tema subiectului modernizării DN7D. Ministrul Boloş a fost încântat de primire şi de dialogul cu primarii pentru că erau întrebări concrete şi care cautau soluţii pentru locuitorii judeţului Vâlcea.

La nivel de agricultură, ministrul Adrian Oros a avut o întâlnire cu reprezentanţii APIA şi AFIR din judeţul Vâlcea unde au fost dezbătute o serie de acţiuni ale agenţiilor din agricultură. De asemenea, reprezentantul Ministerului Agriculturii s-a deplasat la punctul de lansare a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină din Drăgăşani şi la cel din Mădulari, cele care asigură protecţia culturilor agricole în judeţul Vâlcea.

Guvernarea PNL a reuşit ca într-o perioadă mult mai dificilă să performeze mai bine în folosirea fondurilor europene, de pildă, pentru agricultori. În primele patru luni ale anului 2020 nivelul absorbţiei fondurilor europene s-a situat la cel mai înalt nivel comparativ cu anii anteriori. De asemenea, tot în primele patru luni ale anului 2020, plăţile efective pentru fermieri s-au ridicat la 211 milioane de euro faţă de 136 de milioane de euro în perioada similară anului 2019. În materia implementării programului european (PNDR) din actualul exerciţiu bugetar (2014-2020), guvernul PNL a reuşit să facă corecţii şi să eficientizeze strategiile.

• Departamentul de comunicare al PNL Vâlcea