Minerul Costești, în semifinalele Cupei României

• «ortacii» au învins FC Păușești-Otăsău cu 5-1

Sferturile de finală ale Cupei României, faza județeană, s-au disputat miercuri după-amiaza, de la ora 17.30. Minerul Costești și Viitorul Dăești, adică primele echipe ale Vâlcii, n-au întâmpinat mari probleme în atingerea penultimului examen până la trofeu. «Ortacii» au marcat de cinci ori în fața celor de la F.C. Păuşeşti Otăsău, după ce fuseseră conduși în debutul meciului. Liderul Superligii s-a distrat la Galicea, unde a câștigat cu 10-0. În următoarea fază a Cupei României, cele două mari rivale întâlnesc pe AS Mihăești, respectiv AS Bunești, în două manșe.

Rezultatele sferturilor de finală din Cupa României (etapa 5)

A.S. Sporting Galicea – C.S. Viitorul Dăeşti 0-10

A.S. Forestierul Romani – A.S. Mihăești 5-5*

*10-11 după loviturile de la unsprezece metri)

F.C. Păuşeşti Otăsău – A.S. Minerul Costeşti 1-5

A.S. Oltețul Zătreni – A.S. Bunești 1-2