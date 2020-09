Medalion artistic: „GHEORGHE DICAN 60. Schiță de portret”

Vineri, 18 septembrie 2020, cu începere de la ora 17.00, la Galeriile „Artex” din Râmnicu Vâlcea se va desfășura un eveniment de înaltă ținută. Forumul Cultural al Râmnicului și Filiala Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România organizează o reuniune în onoarea artistului plastic vâlcean, Gheorghe Dican. Președintele UAP Vâlcea a împlinit, în acest an, «rotunda» vârstă de 60 de ani. El s-a născut la 25 februarie 1960 în pitorescul ținut al comunei Cernişoara. Este absolvent al Liceului de Muzică și Arte Plastice Pitești, al Universității „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei și al Facultății de Arte şi Design din Timişoara. Este Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România și președinte al Filialei UAP din Râmnicu Vâlcea. Este membru al Clubului ROTARY și membru al Fundaţiei HAR (Habitat şi Artă în România).

Iniţiator şi organizator al mai multor evenimente culturale: Expoziţia Naţională „Arta în drum spre muzeu” (1999), Salonul de Sud. Tabăra „Art Campus” (1992, 1993, 1994, 1995), Simpozionul de sculptură „10 pentru Râmnic” (1997), „Tradiţie şi Postmodernitate” (2002). Este Curator a peste 100 de expoziţii la Galeriile Municipale Artex şi la Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea. A colaborat la diverse ziare şi reviste cu articole, grafică, caricatură etc. A ilustrat cărţi pentru copii, cărţi de poezie, coperţi de carte etc. A ilustrat ediţia de colecţie a volumelor de versuri „Etic şi estetic”, antologie de poezie românească alcătuită de scriitorul George Astaloş (2010). Începând cu anul 2000, s-a ocupat în paralel şi de vitralii. Între anii 2003-2004 a realizat cupola vitrală a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea (142 metri pătrați), cel mai mare vitraliu în formă de cupolă din România, menționat și în Cartea Recordurilor.

A avut multe expoziții personale și de grup, atât în țară cât și în străinătate (Franța, Italia, Germania, Cehia, Olanda, Belgia, China). Este expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul „Bunuri cu semnificație artistică: artă modernă românească și expert Casa de licitații VIKART”.

Din anul 2016 este vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar din anul 2017 este membru al Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public din România. În ziua de 24 august 2020 i s-a acordat distincția de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru „rolul său cardinal în stimularea, dezvoltarea și promovarea artei vâlcene și naționale în țară și peste hotare”.