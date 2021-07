Maternitatea din Râmnicu Vâlcea SE VA MODERNIZA cu fonduri europene!

Luna iulie a debutat cu vești bune pentru sănătatea vâlceană și pentru viitoarele mămici din județul nostru. Asta pentru că reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea au semnat recepția de terminare a lucrărilor de consolidare a clădirii maternității din Râmnicu Vâlcea. Această consolidarea a clădirii care se află în administrarea CJ Vâlcea reprezintă o condiție esențială în vederea atragerii de fonduri europene. Lucrările de consolidare a clădirii (inclusiv de reducere a gradului seismic) s-au ridicat la 1,6 milioane lei, acești bani fiind suportați din bugetul Consiliului Județean Vâlcea. Investiția se merită deoarece președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, și oamenii din echipa sa au încredere că vot putea atrage 8 milioane de euro (deci peste 39 milioane de lei) pentru a renova și moderniza integral clădirea în care funcționează maternitatea din Râmnicu Vâlcea.

Declarațiile oficialităților județene

Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea: „Am terminat ceea ce am început pentru a accesa fondurile europene. Această clădire a maternității trebuie să coboare gradul seismic și s-a întâmplat acest lucru pentru că am făcut consolidarea. A fost o lucrare de 1.634.000 lei. Este o lucrare extrem de importantă pe care am finalizat-o cu șase luni mai devreme. Mergem mai departe pentru a lua banii europeni. Sunt bani europeni care înseamnă modernizarea clădirii, de sus până jos, din subsol până la ultimul etaj. Vom face proiectul european pentru că suntem pregătiți și pentru că maternitatea este pe un drum bun. Am renovat saloane, săli de nașteri, iar lucrările sunt de calitate. Practic, facem un pas enorm pentru a obține finanțarea europeană. Îi asigur pe vâlceni că vom ține ritmul și vom moderniza clădirea maternității de sus până jos. Cu bani europeni!” .

Andreea Popescu, director general D.G.P.R.E. Consiliul Județean Vâlcea: „S-au efectuat lucrări de cămășuire a stâlpilor aferenți clădirii, de la nivelul de subsol până la etajul doi. De asemenea, au fost efectuate și lucrările conexe de reabilitare a fațadelor, a tâmplăriei, dar și a instalațiilor termice, sanitare și electrice afectate. Acum, clădirea este eligibilă pentru a fi depusă pe un proiect european de peste opt milioane de euro prin care clădirea nu va fi doar reabilitată termic, ci vor fi recompartimentări, vor fi înlocuite toate instalațiile termice, sanitare și electrice aferente clădirii, dar vor fi și dotate secțiile în care funcționează astăzi maternitatea”.